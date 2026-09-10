O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (10) um caso de homicídio ocorrido em março de 2020 e que, segundo a denúncia do Ministério Público, teria sido cometido durante um encontro previamente combinado entre o acusado e a vítima. A sessão será realizada no Fórum de Araçatuba e terá como representante do Ministério Público o promotor de Justiça Adelmo Pinho, autor da denúncia apresentada no processo.

O réu Paulo Henrique Souza Costa, conhecido como “Paulinho da Baiana” ou “Baiano”, foi pronunciado pela Justiça para responder perante o Conselho de Sentença pela acusação de homicídio duplamente qualificado, além de um crime conexo de furto duplamente qualificado.

O caso envolve a morte de Rodrigo Aparecido Simão de Sousa, ocorrida na madrugada de 1º de março de 2020, na quadra da Escola Ezequiel Barbosa, no bairro São José, em Araçatuba.

Encontro marcado terminou em morte