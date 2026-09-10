O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (10) um caso de homicídio ocorrido em março de 2020 e que, segundo a denúncia do Ministério Público, teria sido cometido durante um encontro previamente combinado entre o acusado e a vítima. A sessão será realizada no Fórum de Araçatuba e terá como representante do Ministério Público o promotor de Justiça Adelmo Pinho, autor da denúncia apresentada no processo.
O réu Paulo Henrique Souza Costa, conhecido como “Paulinho da Baiana” ou “Baiano”, foi pronunciado pela Justiça para responder perante o Conselho de Sentença pela acusação de homicídio duplamente qualificado, além de um crime conexo de furto duplamente qualificado.
O caso envolve a morte de Rodrigo Aparecido Simão de Sousa, ocorrida na madrugada de 1º de março de 2020, na quadra da Escola Ezequiel Barbosa, no bairro São José, em Araçatuba.
Encontro marcado terminou em morte
Conforme descrito na denúncia do Ministério Público, o acusado e a vítima seriam vizinhos e mantinham, segundo a investigação, um relacionamento secreto. Ainda de acordo com a acusação, a vítima teria ameaçado tornar público o relacionamento por meio de fotografias.
Na noite anterior ao crime, a vítima teria enviado uma mensagem ao acusado tentando antecipar o encontro que os dois costumavam manter. O encontro, porém, não teria sido antecipado.
Segundo a denúncia, durante a madrugada, Rodrigo foi até a quadra da escola Ezequiel Barbosa, onde teria se encontrado com o acusado sem saber, segundo o Ministério Público, que havia uma intenção criminosa.
A denúncia afirma que o acusado teria utilizado um revólver calibre .38 e efetuado disparos contra a vítima.
Em um dos trechos apresentados pelo Ministério Público, a acusação sustenta que o ataque ocorreu de forma inesperada: “a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que sacou da arma de fogo e efetuou disparos contra ela”.
O documento aponta que Rodrigo foi atingido por disparos na mandíbula, ombro, coxa e tórax. O laudo necroscópico citado no processo aponta que a morte ocorreu em decorrência de anemia aguda provocada por hemorragia interna traumática.
Celular da vítima também é parte da acusação
Além do homicídio, Paulo Henrique responde pela acusação de ter subtraído o celular Motorola G7 Plus pertencente à vítima.
Segundo o Ministério Público, o aparelho teria sido levado porque poderia conter registros relacionados ao relacionamento entre os dois. A acusação enquadrou o fato como furto qualificado por abuso de confiança e fraude.
Durante as investigações, a arma apontada como utilizada no crime foi localizada posteriormente em um imóvel no bairro São José. O documento registra que um exame de confronto microbalístico concluiu que a arma apreendida efetuou o disparo do projétil retirado do corpo da vítima.
Investigação apontou possível motivação
De acordo com a denúncia, o Ministério Público sustenta que o acusado teria decidido matar Rodrigo diante das ameaças relacionadas à divulgação do relacionamento secreto.
A decisão de pronúncia, entretanto, registra também a existência de versões divergentes durante a instrução processual.
O acusado negou a autoria do homicídio, negou ter mantido relacionamento amoroso com a vítima e também negou possuir a arma ou ter furtado o celular. Em seu interrogatório, afirmou ainda não se recordar de diversos acontecimentos relacionados à noite do crime.
Por outro lado, depoimentos colhidos durante o processo apresentaram elementos que, segundo a Justiça, constituíram indícios suficientes de autoria para que o caso fosse levado ao Tribunal do Júri.
Justiça manteve o caso no Tribunal do Júri
Em decisão assinada em 30 de janeiro de 2025, o juiz Adriano Pinto de Oliveira pronunciou Paulo Henrique Souza Costa e determinou que ele fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
A decisão destaca que, nessa fase, cabe verificar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, deixando ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das provas.
O magistrado afirmou que “a detida avaliação e valoração das provas” caberá ao Tribunal do Júri e manteve as qualificadoras apontadas na denúncia, determinando que sejam apreciadas pelos jurados.
Com isso, o acusado foi encaminhado a julgamento por homicídio qualificado por dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de furto qualificado por abuso de confiança e fraude, em concurso material.
Cinco anos depois, caso chega ao veredito popular
Mais de seis anos após a morte de Rodrigo Aparecido Simão de Sousa, o caso chega agora à etapa em que a decisão sobre a responsabilidade criminal do acusado será submetida aos jurados.
A sessão desta quinta-feira (10), no Fórum de Araçatuba, terá a acusação conduzida pelo promotor Adelmo Pinho, integrante da Promotoria de Justiça Criminal de Araçatuba e responsável pela denúncia apresentada em 2024.
Caberá ao Conselho de Sentença analisar as provas produzidas ao longo do processo, os depoimentos, a versão apresentada pela acusação e os argumentos da defesa antes de decidir pela condenação ou absolvição do réu.
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