O vereador João Pedro Pugina (PL), de Araçatuba, procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira (9) após receber ameaças por meio de um e-mail encaminhado à Câmara Municipal. Segundo o registro da ocorrência, a mensagem faz referência ao partido do parlamentar, menciona uma possível invasão da sede do Legislativo e contém ameaças contra integrantes da Câmara.

O e-mail também era acompanhado da fotografia de uma pistola e de dois carregadores. De acordo com o relato apresentado à polícia, parte das ameaças foi direcionada especificamente a Pugina e inclui referências a familiares do vereador. O remetente afirma ainda possuir informações sobre endereço e rotina do parlamentar.

Ainda conforme o registro policial, o autor da mensagem ameaça comparecer à Câmara e atacar pessoas que estiverem no local. Pugina apresentou à polícia cópias do e-mail e da imagem recebida.

Polícia deve investigar autoria