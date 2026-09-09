O vereador João Pedro Pugina (PL), de Araçatuba, procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira (9) após receber ameaças por meio de um e-mail encaminhado à Câmara Municipal. Segundo o registro da ocorrência, a mensagem faz referência ao partido do parlamentar, menciona uma possível invasão da sede do Legislativo e contém ameaças contra integrantes da Câmara.
O e-mail também era acompanhado da fotografia de uma pistola e de dois carregadores. De acordo com o relato apresentado à polícia, parte das ameaças foi direcionada especificamente a Pugina e inclui referências a familiares do vereador. O remetente afirma ainda possuir informações sobre endereço e rotina do parlamentar.
Ainda conforme o registro policial, o autor da mensagem ameaça comparecer à Câmara e atacar pessoas que estiverem no local. Pugina apresentou à polícia cópias do e-mail e da imagem recebida.
Polícia deve investigar autoria
O material será analisado pela Polícia Civil para tentar identificar a origem da mensagem e o responsável pelo envio. A investigação também deverá apurar as circunstâncias das ameaças e verificar a existência de outros elementos relacionados ao conteúdo encaminhado à Câmara.
Pugina afirmou à polícia estar preocupado com a própria segurança e com a dos familiares e pediu a adoção das providências cabíveis. Além de vereador, Pugina é candidato a deputado estadual nas eleições deste ano.
Vereador diz que manterá atividades
Após registrar a ocorrência, Pugina publicou um vídeo nas redes sociais comentando o episódio. O vereador afirmou que pretende manter normalmente suas atividades e que as ameaças não interromperão seu trabalho. A Polícia Civil dará prosseguimento às diligências para identificar a autoria das mensagens.
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