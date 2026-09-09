A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (8), projeto de lei que cria uma política para integrar as campanhas educativas de trânsito realizadas no município.
De autoria do vereador João Moreira, o Projeto de Lei 108/2026 estabelece diretrizes para ações de informação, educação e conscientização voltadas à segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
A proposta não substitui campanhas já realizadas no município, como o Maio Amarelo e a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Álcool no Trânsito. A intenção é estabelecer uma política permanente para integrar e coordenar essas iniciativas.
O projeto havia sido adiado por duas sessões durante a 26ª Sessão Ordinária, realizada em 24 de agosto.
Política prevê integração de campanhas
Entre os objetivos estão o estímulo a comportamentos seguros no trânsito urbano e rural, a prevenção de acidentes e a disseminação de princípios de segurança viária.
A política também prevê ações de promoção da cultura de paz no trânsito e preservação do patrimônio público, além da integração das iniciativas educativas coordenadas pelo Poder Executivo e pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Na justificativa do projeto, João Moreira afirma que a integração poderá ampliar o alcance das campanhas e melhorar a coordenação das ações, além de otimizar a utilização de recursos públicos.
Projeto permite parcerias
O município poderá firmar convênios, termos de cooperação técnica e parcerias com órgãos públicos e entidades privadas para a realização das campanhas.
O texto menciona, entre os possíveis parceiros, Detran-SP e Poupatempo. Empresas, concessionárias de serviços públicos e entidades da sociedade civil ligadas aos setores de trânsito e transporte também poderão participar.
A colaboração de empresas deverá ser voluntária e não poderá resultar em benefício fiscal, isenção tributária, incentivo econômico ou privilégio comercial.
Os materiais das campanhas também não poderão conter publicidade estritamente comercial. Será permitida a identificação institucional dos participantes e, de maneira discreta e secundária, das empresas que prestarem apoio.
Projeto segue para sanção
As despesas decorrentes da política serão custeadas por dotações orçamentárias próprias, que poderão ser suplementadas se necessário.
O Poder Executivo poderá regulamentar a legislação, incluindo o cronograma e as estratégias para integração das campanhas.
Após a aprovação pela Câmara, o projeto segue para análise do prefeito Lucas Zanatta, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo.
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