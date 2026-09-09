A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (8), projeto de lei que cria uma política para integrar as campanhas educativas de trânsito realizadas no município.

De autoria do vereador João Moreira, o Projeto de Lei 108/2026 estabelece diretrizes para ações de informação, educação e conscientização voltadas à segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A proposta não substitui campanhas já realizadas no município, como o Maio Amarelo e a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Álcool no Trânsito. A intenção é estabelecer uma política permanente para integrar e coordenar essas iniciativas.