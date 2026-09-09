A Carreta da Mamografia está realizando exames gratuitos para detecção precoce do câncer de mama em Araçatuba e permanecerá na cidade até 19 de setembro.
A unidade móvel do programa Mulheres de Peito, do Governo do Estado de São Paulo, está instalada na Universidade Aberta da Melhor Idade (UNA), na rua Joaquim Nabuco, 155, ao lado do Terminal Urbano, no centro.
Os atendimentos são feitos por ordem de chegada. Durante a semana, são distribuídas até 50 senhas por dia. Aos sábados, são 25. Mulheres de 50 a 74 anos podem realizar a mamografia apresentando RG e cartão do SUS, sem necessidade de pedido médico. Para mulheres de 35 a 49 anos e com 75 anos ou mais, é necessário apresentar também solicitação médica.
Veja os dias e horários
Até sexta-feira (11), o atendimento ocorre das 8h às 17h. Na próxima semana, a carreta funcionará de segunda a sexta-feira, no mesmo horário.
Nos sábados, dias 12 e 19, os exames serão realizados das 8h às 12h. Não é necessário agendamento, já que o atendimento ocorre por demanda espontânea e conforme a disponibilidade de senhas.
Laudo fica disponível pela internet
Após a mamografia, a paciente recebe as imagens impressas do exame. O laudo médico fica disponível pela internet em até 48 horas, por meio de login e senha fornecidos durante o atendimento.
Caso seja identificada alguma alteração, a mulher é orientada a procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para avaliação e, quando necessário, encaminhamento para exames complementares ou serviço especializado.
Primeiras pacientes
A aposentada Cícera Venceslau Leite, de 66 anos, moradora do bairro Ezequiel Barbosa, esteve entre as primeiras mulheres atendidas.
“Faço o exame todo ano para prevenção da doença e já aproveitei a carreta para cuidar da minha saúde. O atendimento foi ótimo”, afirmou.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa, a mamografia permite identificar alterações em estágios iniciais, inclusive antes do surgimento de sintomas.
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