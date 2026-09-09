A Carreta da Mamografia está realizando exames gratuitos para detecção precoce do câncer de mama em Araçatuba e permanecerá na cidade até 19 de setembro.

A unidade móvel do programa Mulheres de Peito, do Governo do Estado de São Paulo, está instalada na Universidade Aberta da Melhor Idade (UNA), na rua Joaquim Nabuco, 155, ao lado do Terminal Urbano, no centro.

Os atendimentos são feitos por ordem de chegada. Durante a semana, são distribuídas até 50 senhas por dia. Aos sábados, são 25. Mulheres de 50 a 74 anos podem realizar a mamografia apresentando RG e cartão do SUS, sem necessidade de pedido médico. Para mulheres de 35 a 49 anos e com 75 anos ou mais, é necessário apresentar também solicitação médica.

Veja os dias e horários