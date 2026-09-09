09 de setembro de 2026
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RECURSOS PÚBLICOS

Araçatuba destina R$ 2,9 milhões em emendas; veja quem recebe

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação | Prefeitura Municipal de Araçatuba
Do total de R$ 2.919.436,05, as emendas impositivas de 2025 somam R$ 1.469.505,59. Já as referentes a 2026 representam R$ 1.449.930,46
Do total de R$ 2.919.436,05, as emendas impositivas de 2025 somam R$ 1.469.505,59. Já as referentes a 2026 representam R$ 1.449.930,46

A Prefeitura de Araçatuba apresentou nesta quarta-feira (9) a destinação de R$ 2,9 milhões em emendas impositivas indicadas por vereadores nos orçamentos de 2025 e 2026. Os recursos beneficiam sete entidades e oito secretarias municipais. A entrega simbólica ocorreu durante cerimônia no Salão Azul do Paço Municipal.

Do total de R$ 2.919.436,05, R$ 1.469.505,59 correspondem às emendas de 2025 e R$ 1.449.930,46 às de 2026. As emendas impositivas são recursos do orçamento cuja aplicação é indicada pelos vereadores e cuja execução, cumpridos os requisitos legais, cabe ao Poder Executivo.

Acrepom recebe maior valor entre entidades

Entre as sete instituições beneficiadas, a Acrepom (Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Recicláveis de Araçatuba) recebeu o maior valor: R$ 350.305,94.

A Arca (Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes) foi contemplada com R$ 50.730,58; a Fundação Mirim, com R$ 40 mil; a Apae de Araçatuba, com R$ 30.611,88; a AACC, com R$ 24.999,66; a Associação Beneficente Batista João Arlindo, com R$ 24.972,16; e o Lar Espírita Caminho de Nazaré, com R$ 25 mil.

O restante dos recursos contempla ações e aquisições em oito secretarias: Segurança Pública; Obras e Serviços Públicos; Saúde; Planejamento Urbano e Habitação; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Assistência Social; Esporte, Lazer e Recreação; e Cultura.

Zanatta critica empresas que abandonam obras

Durante a cerimônia, o prefeito Lucas Zanatta afirmou que obras financiadas com recursos de emendas têm enfrentado problemas com empresas contratadas que interrompem os serviços.

“Temos muitos equipamentos, como praças, contemplados com emendas, e as obras são paralisadas por causa desse tipo de situação. Algumas empresas desaparecem e nem atendem às ligações. Temos que repensar este modelo”, afirmou.

A declaração foi feita enquanto Zanatta defendia mudanças nos processos de contratação. A vice-prefeita Nice Zucon agradeceu aos vereadores pelas indicações e destacou o trabalho desenvolvido pelas entidades beneficiadas.

O que são emendas impositivas

As emendas impositivas permitem aos vereadores indicar a aplicação de parte dos recursos previstos no orçamento municipal. As destinações podem contemplar entidades, projetos, obras, serviços e outras ações de interesse público, observados os critérios previstos na legislação.

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