A Prefeitura de Araçatuba apresentou nesta quarta-feira (9) a destinação de R$ 2,9 milhões em emendas impositivas indicadas por vereadores nos orçamentos de 2025 e 2026. Os recursos beneficiam sete entidades e oito secretarias municipais. A entrega simbólica ocorreu durante cerimônia no Salão Azul do Paço Municipal.
Do total de R$ 2.919.436,05, R$ 1.469.505,59 correspondem às emendas de 2025 e R$ 1.449.930,46 às de 2026. As emendas impositivas são recursos do orçamento cuja aplicação é indicada pelos vereadores e cuja execução, cumpridos os requisitos legais, cabe ao Poder Executivo.
Acrepom recebe maior valor entre entidades
Entre as sete instituições beneficiadas, a Acrepom (Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Recicláveis de Araçatuba) recebeu o maior valor: R$ 350.305,94.
A Arca (Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes) foi contemplada com R$ 50.730,58; a Fundação Mirim, com R$ 40 mil; a Apae de Araçatuba, com R$ 30.611,88; a AACC, com R$ 24.999,66; a Associação Beneficente Batista João Arlindo, com R$ 24.972,16; e o Lar Espírita Caminho de Nazaré, com R$ 25 mil.
O restante dos recursos contempla ações e aquisições em oito secretarias: Segurança Pública; Obras e Serviços Públicos; Saúde; Planejamento Urbano e Habitação; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Assistência Social; Esporte, Lazer e Recreação; e Cultura.
Zanatta critica empresas que abandonam obras
Durante a cerimônia, o prefeito Lucas Zanatta afirmou que obras financiadas com recursos de emendas têm enfrentado problemas com empresas contratadas que interrompem os serviços.
“Temos muitos equipamentos, como praças, contemplados com emendas, e as obras são paralisadas por causa desse tipo de situação. Algumas empresas desaparecem e nem atendem às ligações. Temos que repensar este modelo”, afirmou.
A declaração foi feita enquanto Zanatta defendia mudanças nos processos de contratação. A vice-prefeita Nice Zucon agradeceu aos vereadores pelas indicações e destacou o trabalho desenvolvido pelas entidades beneficiadas.
O que são emendas impositivas
As emendas impositivas permitem aos vereadores indicar a aplicação de parte dos recursos previstos no orçamento municipal. As destinações podem contemplar entidades, projetos, obras, serviços e outras ações de interesse público, observados os critérios previstos na legislação.
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