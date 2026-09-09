A Prefeitura de Araçatuba apresentou nesta quarta-feira (9) a destinação de R$ 2,9 milhões em emendas impositivas indicadas por vereadores nos orçamentos de 2025 e 2026. Os recursos beneficiam sete entidades e oito secretarias municipais. A entrega simbólica ocorreu durante cerimônia no Salão Azul do Paço Municipal.

Do total de R$ 2.919.436,05, R$ 1.469.505,59 correspondem às emendas de 2025 e R$ 1.449.930,46 às de 2026. As emendas impositivas são recursos do orçamento cuja aplicação é indicada pelos vereadores e cuja execução, cumpridos os requisitos legais, cabe ao Poder Executivo.

Acrepom recebe maior valor entre entidades

Entre as sete instituições beneficiadas, a Acrepom (Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Recicláveis de Araçatuba) recebeu o maior valor: R$ 350.305,94.