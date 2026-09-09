09 de setembro de 2026
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DROGAS

Adolescente de 16 anos é apreendido por tráfico em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan | Folha da Região
Polícia encontrou R$ 520 com o jovem e 59 porções de cocaína escondidas nas proximidades; adolescente negou que o entorpecente fosse dele
Polícia encontrou R$ 520 com o jovem e 59 porções de cocaína escondidas nas proximidades; adolescente negou que o entorpecente fosse dele

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil na noite desta terça-feira (8), em Araçatuba, durante uma investigação sobre tráfico de drogas no bairro São José. Nas proximidades do local da abordagem, os policiais encontraram 59 porções de cocaína.

Segundo o boletim de ocorrência, investigadores realizavam diligências na região quando receberam informações sobre a venda de drogas no cruzamento das ruas Fundador Paulino Gato e Otávio Coelho.

A informação repassada aos policiais descrevia as roupas do suspeito e indicava que os entorpecentes estariam escondidos em uma caixa de papelão próxima a uma grade.

Durante as diligências, os investigadores abordaram um adolescente com características semelhantes às descritas. Com ele foram encontrados um celular e R$ 520.

Cocaína estava escondida nas proximidades

Após a abordagem, os policiais fizeram buscas no ponto indicado e encontraram, próximo a uma grade na rua Otávio Coelho, um invólucro plástico com 59 microtubos contendo cocaína. De acordo com o registro policial, a droga pesou 59,14 gramas.

O adolescente negou ser o proprietário do entorpecente. Segundo o boletim, ele também foi questionado pelos policiais sobre a procedência dos R$ 520 encontrados durante a abordagem. A cocaína, o dinheiro e o celular foram apreendidos e levados ao Plantão Policial.

Adolescente foi encaminhado à Fundação Casa

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o adolescente já havia sido conduzido anteriormente ao Plantão Policial em outra ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

A mãe dele compareceu à unidade e acompanhou os procedimentos. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O adolescente foi encaminhado à Fundação Casa de Araçatuba e permaneceu à disposição da Justiça.

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