Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil na noite desta terça-feira (8), em Araçatuba, durante uma investigação sobre tráfico de drogas no bairro São José. Nas proximidades do local da abordagem, os policiais encontraram 59 porções de cocaína.

Segundo o boletim de ocorrência, investigadores realizavam diligências na região quando receberam informações sobre a venda de drogas no cruzamento das ruas Fundador Paulino Gato e Otávio Coelho.

A informação repassada aos policiais descrevia as roupas do suspeito e indicava que os entorpecentes estariam escondidos em uma caixa de papelão próxima a uma grade.