Uma recém-nascida de cinco dias foi socorrida após se engasgar no início da noite desta terça-feira (8), em Araçatuba. A bebê foi levada por familiares até a sede do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), onde recebeu atendimento de emergência.
O caso ocorreu por volta das 18h, na unidade localizada na rua Dona Amélia. Segundo as informações da ocorrência, a criança apresentava obstrução das vias aéreas quando chegou ao local acompanhada de familiares.
Diante da situação, o agente Mota iniciou manobras de desobstrução indicadas para lactentes, com golpes nas costas e compressões torácicas. Após os procedimentos, a bebê voltou a respirar e recuperou a coloração normal da pele, segundo o registro do atendimento.
Família foi orientada a procurar atendimento médico
Depois da desobstrução das vias aéreas, os familiares foram orientados a procurar atendimento médico para avaliação da recém-nascida. A tia da criança, que é enfermeira, docente universitária e possui experiência em UTI neonatal, acompanhou a bebê e optou por levá-la para a residência da família.
Integrantes do GEP acompanharam o deslocamento. Na residência, a profissional utilizou um oxímetro para verificar a saturação de oxigênio da recém-nascida. Conforme as informações fornecidas sobre a ocorrência, o equipamento indicou níveis considerados normais e a criança permaneceu estável.
Participaram do atendimento os agentes Castro, Melo, Mota e Rocha.
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