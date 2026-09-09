Uma recém-nascida de cinco dias foi socorrida após se engasgar no início da noite desta terça-feira (8), em Araçatuba. A bebê foi levada por familiares até a sede do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), onde recebeu atendimento de emergência.

O caso ocorreu por volta das 18h, na unidade localizada na rua Dona Amélia. Segundo as informações da ocorrência, a criança apresentava obstrução das vias aéreas quando chegou ao local acompanhada de familiares.

Diante da situação, o agente Mota iniciou manobras de desobstrução indicadas para lactentes, com golpes nas costas e compressões torácicas. Após os procedimentos, a bebê voltou a respirar e recuperou a coloração normal da pele, segundo o registro do atendimento.

Família foi orientada a procurar atendimento médico