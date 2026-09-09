09 de setembro de 2026
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SOCORRO

Recém-nascida de 5 dias é salva após engasgar em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Bebê foi levada pela família até a sede do GEP e voltou a respirar após receber manobras para desobstrução das vias aéreas
Bebê foi levada pela família até a sede do GEP e voltou a respirar após receber manobras para desobstrução das vias aéreas

Uma recém-nascida de cinco dias foi socorrida após se engasgar no início da noite desta terça-feira (8), em Araçatuba. A bebê foi levada por familiares até a sede do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), onde recebeu atendimento de emergência.

O caso ocorreu por volta das 18h, na unidade localizada na rua Dona Amélia. Segundo as informações da ocorrência, a criança apresentava obstrução das vias aéreas quando chegou ao local acompanhada de familiares.

Diante da situação, o agente Mota iniciou manobras de desobstrução indicadas para lactentes, com golpes nas costas e compressões torácicas. Após os procedimentos, a bebê voltou a respirar e recuperou a coloração normal da pele, segundo o registro do atendimento.

Família foi orientada a procurar atendimento médico

Depois da desobstrução das vias aéreas, os familiares foram orientados a procurar atendimento médico para avaliação da recém-nascida. A tia da criança, que é enfermeira, docente universitária e possui experiência em UTI neonatal, acompanhou a bebê e optou por levá-la para a residência da família.

Integrantes do GEP acompanharam o deslocamento. Na residência, a profissional utilizou um oxímetro para verificar a saturação de oxigênio da recém-nascida. Conforme as informações fornecidas sobre a ocorrência, o equipamento indicou níveis considerados normais e a criança permaneceu estável.

Participaram do atendimento os agentes Castro, Melo, Mota e Rocha.

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