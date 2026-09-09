Araçatuba encerrou agosto com 106 acidentes envolvendo escorpiões, exatamente o mesmo número registrado no mês em 2025. O levantamento divulgado nesta semana mostra que, apesar da estabilidade em agosto, o acumulado do ano permanece acima do registrado no período anterior. Nos primeiros oito meses de 2026, foram contabilizados 778 acidentes, contra 713 casos no mesmo intervalo de 2025.
A diferença representa um aumento de 9,12% na comparação anual, com 65 acidentes a mais. O cenário também chama atenção para o início de setembro: nos primeiros dias deste mês, já foram registrados seis casos. Em setembro de 2025, o município terminou o mês com 118 acidentes, número que passa a ser uma referência para acompanhar o comportamento das ocorrências neste ano.
Sintomas após a picada
A picada de escorpião costuma provocar dor imediata e intensa no local, que pode se espalhar pelo membro e vir acompanhada de formigamento, vermelhidão e suor. Em alguns casos, principalmente entre crianças, podem surgir sintomas mais graves nas horas seguintes, como náuseas, vômitos, salivação excessiva, tremores, agitação, alterações na pressão e problemas cardíacos ou respiratórios.
O que fazer em caso de picada
A orientação é lavar o local com água e sabão e procurar atendimento médico imediatamente, sem esperar o surgimento de outros sintomas. A vítima deve ser levada a um serviço de saúde de referência para avaliação. O Ministério da Saúde também alerta que não há comprovação de eficácia de tratamentos caseiros, como aplicar café, ervas, querosene ou outras substâncias sobre a picada.
Como evitar acidentes dentro de casa
Para reduzir o risco, é importante manter a casa e o quintal limpos, evitar o acúmulo de entulho e lixo, vedar frestas e buracos e instalar telas em ralos de banheiros, pias e tanques. Camas e berços devem ficar afastados das paredes, enquanto roupas e calçados precisam ser examinados antes do uso. O cuidado deve ser redobrado em períodos de calor e chuva, quando a atividade dos escorpiões tende a aumentar.
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