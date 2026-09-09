Araçatuba encerrou agosto com 106 acidentes envolvendo escorpiões, exatamente o mesmo número registrado no mês em 2025. O levantamento divulgado nesta semana mostra que, apesar da estabilidade em agosto, o acumulado do ano permanece acima do registrado no período anterior. Nos primeiros oito meses de 2026, foram contabilizados 778 acidentes, contra 713 casos no mesmo intervalo de 2025.

A diferença representa um aumento de 9,12% na comparação anual, com 65 acidentes a mais. O cenário também chama atenção para o início de setembro: nos primeiros dias deste mês, já foram registrados seis casos. Em setembro de 2025, o município terminou o mês com 118 acidentes, número que passa a ser uma referência para acompanhar o comportamento das ocorrências neste ano.

Sintomas após a picada