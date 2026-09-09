Um conjunto de 44 emendas impositivas, referentes aos exercícios financeiros de 2025 e 2026, representa aproximadamente R$ 2,9 milhões em recursos destinados a diferentes áreas de Araçatuba.
A entrega simbólica dos recursos está prevista para esta quarta-feira (9), às 10h, no Salão Azul do Paço Municipal. Os valores serão direcionados a secretarias da Prefeitura e também a entidades assistenciais do município.
Na saúde, o dinheiro será utilizado em ações como tratamento oncológico pediátrico, aquisição de bolsas de colostomia e curativos especiais, além de iniciativas voltadas à saúde da mulher. Também há recursos destinados à estrutura da Unidade Básica de Saúde do bairro da Prata.
Entidades estão entre as beneficiadas
Uma parcela importante dos recursos será destinada a instituições que prestam atendimento social à população.
Entre as entidades contempladas estão a Acrepom, a Arca, a Fundação Mirim de Araçatuba, o Lar Espírita Caminho de Nazaré, a AACC e a Apae. Os repasses são administrados por meio das áreas municipais de Assistência Social e Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Também foram previstos recursos para equipamentos destinados ao atendimento veterinário municipal da Clínica Meu Pet.
Dinheiro também vai para segurança e obras
Na área de segurança, parte das emendas será utilizada em despesas de capital e na capacitação da Guarda Civil Municipal. O Corpo de Bombeiros terá recursos para a compra de um veículo e equipamentos operacionais.
Já a Secretaria de Obras e Serviços Públicos contará com valores para a aquisição de uma retroescavadeira e para a reforma de um prédio público.
Na área de esporte e lazer, os recursos permitiram a instalação de academias ao ar livre nos bairros Parque Industrial, Jacutinga e Santana, além de alambrados para proteção de quadras de vôlei de areia no Morada dos Nobres e Jardim Concórdia.
Também estão incluídos investimentos na revitalização de praças públicas.
As emendas impositivas permitem que vereadores indiquem parte dos recursos do orçamento municipal para determinadas ações. Depois da indicação, cabe ao Executivo realizar a execução conforme as regras orçamentárias e os prazos estabelecidos.
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