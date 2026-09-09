Um conjunto de 44 emendas impositivas, referentes aos exercícios financeiros de 2025 e 2026, representa aproximadamente R$ 2,9 milhões em recursos destinados a diferentes áreas de Araçatuba.

A entrega simbólica dos recursos está prevista para esta quarta-feira (9), às 10h, no Salão Azul do Paço Municipal. Os valores serão direcionados a secretarias da Prefeitura e também a entidades assistenciais do município.

Na saúde, o dinheiro será utilizado em ações como tratamento oncológico pediátrico, aquisição de bolsas de colostomia e curativos especiais, além de iniciativas voltadas à saúde da mulher. Também há recursos destinados à estrutura da Unidade Básica de Saúde do bairro da Prata.