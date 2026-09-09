A Prefeitura de Araçatuba precisará refazer parte da preparação da Rua São Paulo, no bairro Engenheiro Taveira, depois que veículos e máquinas circularam pelo trecho durante o feriado prolongado da Independência e danificaram a base que já havia sido executada nesta terça-feira (08).

A área estava isolada e sinalizada com fita zebrada justamente para impedir a passagem. Com o acesso ao trecho, parte do serviço de nivelamento e compactação precisará ser refeita antes que a pavimentação possa avançar.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), a situação deve provocar um atraso de alguns dias no cronograma. Uma nova equipe terá de ser deslocada ao local para recuperar a base, realizar o nivelamento e fazer novamente a compactação do solo.