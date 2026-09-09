A Prefeitura de Araçatuba precisará refazer parte da preparação da Rua São Paulo, no bairro Engenheiro Taveira, depois que veículos e máquinas circularam pelo trecho durante o feriado prolongado da Independência e danificaram a base que já havia sido executada nesta terça-feira (08).
A área estava isolada e sinalizada com fita zebrada justamente para impedir a passagem. Com o acesso ao trecho, parte do serviço de nivelamento e compactação precisará ser refeita antes que a pavimentação possa avançar.
Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), a situação deve provocar um atraso de alguns dias no cronograma. Uma nova equipe terá de ser deslocada ao local para recuperar a base, realizar o nivelamento e fazer novamente a compactação do solo.
O trecho em obras é utilizado diariamente por moradores e fica próximo a importantes serviços públicos, entre eles a UBS Irmã Dulce, a Emeb Professora Selma Maria Trevelin de Jesus e a Escola Estadual Silvestre Augusto do Nascimento.
Passagem danificou serviço já concluído
O secretário de Obras e Serviços Públicos, Constantino Vourlis, afirmou que a sinalização foi instalada para preservar a etapa já concluída e evitar justamente esse tipo de problema.
A preparação da rua exige mais do que a colocação de máquinas. O solo precisa ser nivelado e compactado para receber posteriormente a camada de asfalto. Quando veículos trafegam pelo trecho antes da conclusão da etapa, o trabalho pode ser comprometido.
Além da necessidade de refazer o serviço, a Prefeitura terá que mobilizar novamente funcionários, máquinas e equipamentos que estavam previstos para outras atividades.
A Sosp informou que a recuperação da base será realizada antes da retomada da pavimentação.
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