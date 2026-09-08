Uma mulher de 58 anos ficou ferida após o carro em que estava como passageira sair do controle e atingir uma árvore na manhã desta terça-feira (8), no Centro de Birigui.

O acidente aconteceu por volta das 11h13, na Rua Capitão José Cordeiro. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência e adotar as providências relacionadas ao trânsito.

De acordo com as informações apuradas, o veículo envolvido era um Volkswagen Gol. A condutora, de 38 anos, permaneceu no local e relatou aos policiais que teria perdido o controle da direção antes de atingir a árvore.