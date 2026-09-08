Uma mulher de 58 anos ficou ferida após o carro em que estava como passageira sair do controle e atingir uma árvore na manhã desta terça-feira (8), no Centro de Birigui.
O acidente aconteceu por volta das 11h13, na Rua Capitão José Cordeiro. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência e adotar as providências relacionadas ao trânsito.
De acordo com as informações apuradas, o veículo envolvido era um Volkswagen Gol. A condutora, de 38 anos, permaneceu no local e relatou aos policiais que teria perdido o controle da direção antes de atingir a árvore.
A passageira recebeu atendimento de uma equipe de resgate e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui. Segundo o atendimento médico inicial, havia suspeita de fratura no nariz e no braço esquerdo. Ela permaneceu em observação para a realização de exames complementares.
Veículo é removido ao pátio
Durante a fiscalização, os policiais constataram que a documentação da condutora estava regular. No entanto, o licenciamento do veículo estava vencido havia mais de 30 dias.
Como a situação não foi regularizada no próprio local, foram adotadas as medidas administrativas previstas e o automóvel acabou removido ao pátio.
As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo deverão constar no registro da ocorrência. Não há, até o momento, informação sobre outras pessoas feridas no acidente.
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