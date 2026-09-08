A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Birigui passa a funcionar em regime de 24 horas por dia a partir desta terça-feira (8). A ampliação do atendimento faz parte de uma estratégia do governo estadual para reforçar a estrutura de proteção às mulheres diante do avanço dos casos de feminicídio em São Paulo.

Além do novo horário de funcionamento, Birigui também deverá ganhar uma nova sede para a DDM. O município prepara a transferência da unidade para um imóvel que será alugado pela Prefeitura.

A mudança no atendimento ocorre em um cenário de preocupação com a violência contra a mulher no Estado. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) apontam que 142 mulheres foram vítimas de feminicídio no primeiro semestre de 2026, contra 129 no mesmo período de 2025. O aumento é de aproximadamente 10%.

Atendimento ininterrupto