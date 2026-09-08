A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Birigui passa a funcionar em regime de 24 horas por dia a partir desta terça-feira (8). A ampliação do atendimento faz parte de uma estratégia do governo estadual para reforçar a estrutura de proteção às mulheres diante do avanço dos casos de feminicídio em São Paulo.
Além do novo horário de funcionamento, Birigui também deverá ganhar uma nova sede para a DDM. O município prepara a transferência da unidade para um imóvel que será alugado pela Prefeitura.
A mudança no atendimento ocorre em um cenário de preocupação com a violência contra a mulher no Estado. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) apontam que 142 mulheres foram vítimas de feminicídio no primeiro semestre de 2026, contra 129 no mesmo período de 2025. O aumento é de aproximadamente 10%.
Atendimento ininterrupto
Com o funcionamento durante 24 horas, mulheres vítimas de violência passam a contar com atendimento especializado também durante a madrugada, período em que anteriormente a unidade não mantinha atendimento presencial contínuo.
A medida busca ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança diante de ocorrências que envolvam violência doméstica, ameaças, agressões e outros crimes praticados contra mulheres. A expansão do atendimento na região foi possível após a chegada de 36 novos delegados à estrutura da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Penápolis será a próxima
Segundo informações da Delegacia Seccional de Araçatuba, a próxima unidade da região a adotar o atendimento ininterrupto será a DDM de Penápolis. A previsão é que o novo modelo entre em funcionamento no próximo mês.
Com a ampliação, a região passa a contar com mais unidades especializadas funcionando em regime permanente. A DDM de Araçatuba opera 24 horas desde março de 2025, enquanto a unidade de Andradina adotou o atendimento ininterrupto em julho deste ano.
Reforço regional
A ampliação do horário das delegacias especializadas representa uma mudança na estrutura de atendimento às mulheres vítimas de violência na região de Araçatuba.
Em situações de emergência, a orientação permanece sendo acionar os serviços de segurança pública. O 190, da Polícia Militar, deve ser utilizado em casos de risco imediato.
A expectativa é que a ampliação do atendimento permita uma resposta mais rápida às ocorrências e facilite o acesso das vítimas à rede de proteção, especialmente fora do horário comercial.
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