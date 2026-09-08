Pais e responsáveis poderão consultar a posição dos alunos na fila por vagas na rede municipal de ensino de Araçatuba. A mudança está prevista na Lei 9.116/2026, que amplia as informações que a Prefeitura deverá divulgar sobre a lista de espera.



Isso será possível porque a Secretaria de Educação do município vai adaptar a divulgação da lista de espera por vagas na rede municipal de ensino às novas regras estabelecidas pela Lei nº 9.116/2026. A Prefeitura informou nesta terça-feira (8) que o órgão trabalha na adequação dos sistemas para cumprir integralmente a legislação.

A Câmara Municipal aprovou a lei, de autoria do vereador Damião Britto, e o prefeito Lucas Zanatta sancionou o texto. A publicação ocorreu no Diário Oficial em 2 de setembro.

Atualmente, a administração municipal já disponibiliza informações sobre vagas e lista de espera. No entanto, a nova legislação estabelece critérios adicionais para dar mais transparência à demanda por matrículas em todas as etapas da educação básica.

Lista terá atualização a cada três meses