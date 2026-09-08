Um homem de 42 anos foi preso em flagrante neste domingo (7), suspeito de estelionato contra um hotel localizado na região central de Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria simulado pagamentos via Pix em hotel de Araçatuba para permanecer hospedado sem quitar as diárias e outros consumos.

De acordo com o registro policial, policiais militares faziam patrulhamento pela região central quando o proprietário do estabelecimento os acionou. Durante uma conferência financeira, o responsável pelo hotel constatou que o hóspede permanecia no local apesar de os valores não terem entrado na conta.

Agendamentos de Pix

Conforme o boletim, o homem realizava transferências via Pix na modalidade de agendamento. Dessa forma, ele teria levado o estabelecimento a acreditar que as diárias estavam sendo pagas normalmente.