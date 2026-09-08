O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou o pedido liminar de liberdade apresentado pela defesa do policial penal investigado pela morte de Robert Ronald Ramos Vieira, em Araçatuba. Com a decisão, o servidor permanece preso preventivamente enquanto o habeas corpus segue em tramitação.

A decisão é do desembargador Freitas Filho, relator do habeas corpus na 7ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP, e foi proferida em 2 de setembro. O magistrado negou apenas a liminar. Portanto, o mérito do habeas corpus ainda será analisado pelo colegiado.

O policial penal foi preso em flagrante no dia 30 de agosto, após uma ocorrência envolvendo três disparos de arma de fogo e a morte de Robert. No dia seguinte, durante audiência de custódia, a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva.

Defesa questionou prisão preventiva