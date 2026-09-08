O CAPS de Guararapes abre nesta terça-feira (8) as inscrições para o Programa de Combate ao Tabagismo. A iniciativa atende pessoas que desejam parar de fumar e oferece acompanhamento psicológico e médico durante o tratamento.
As inscrições seguem até 18 de setembro e devem ser feitas presencialmente na rua Tiradentes, 283, no bairro Industrial. O atendimento ocorre das 8h às 13h. Já o início do grupo está previsto para 23 de setembro.
Acompanhamento pode durar até um ano
Inicialmente, os participantes terão encontros semanais de terapia às quartas-feiras, às 8h. Conforme o tratamento avança, as reuniões passam a ocorrer a cada 15 dias e, posteriormente, uma vez por mês.
Dessa forma, o acompanhamento pode durar até um ano. Além do suporte psicológico, todos os participantes passam por consulta médica para uma avaliação individual.
Se houver necessidade, o médico poderá prescrever tratamento medicamentoso de acordo com a avaliação de cada participante.
Segundo as informações do programa, o acompanhamento ocorre de forma gradual e considera as necessidades individuais durante o processo para deixar o cigarro.
Como fazer a inscrição
As pessoas interessadas devem procurar o CAPS de Guararapes entre os dias 8 e 18 de setembro. Além disso, o serviço disponibiliza um telefone para informações.
- Programa: Programa de Combate ao Tabagismo
- Inscrições: 8 a 18 de setembro
- Local: rua Tiradentes, 283, bairro Industrial
- Horário: das 8h às 13h
- Início do grupo: 23 de setembro
- Mais informações: (18) 3406-2228
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