08 de setembro de 2026
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GUARARAPES

CAPS abre inscrições para programa de combate ao tabagismo

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Imagem ilustrativa
O acompanhamento ocorre de forma gradual e considera as necessidades individuais durante o processo para deixar o cigarro
O acompanhamento ocorre de forma gradual e considera as necessidades individuais durante o processo para deixar o cigarro

O CAPS de Guararapes abre nesta terça-feira (8) as inscrições para o Programa de Combate ao Tabagismo. A iniciativa atende pessoas que desejam parar de fumar e oferece acompanhamento psicológico e médico durante o tratamento.

As inscrições seguem até 18 de setembro e devem ser feitas presencialmente na rua Tiradentes, 283, no bairro Industrial. O atendimento ocorre das 8h às 13h. Já o início do grupo está previsto para 23 de setembro.

Acompanhamento pode durar até um ano

Inicialmente, os participantes terão encontros semanais de terapia às quartas-feiras, às 8h. Conforme o tratamento avança, as reuniões passam a ocorrer a cada 15 dias e, posteriormente, uma vez por mês.

Dessa forma, o acompanhamento pode durar até um ano. Além do suporte psicológico, todos os participantes passam por consulta médica para uma avaliação individual.

Se houver necessidade, o médico poderá prescrever tratamento medicamentoso de acordo com a avaliação de cada participante.

Segundo as informações do programa, o acompanhamento ocorre de forma gradual e considera as necessidades individuais durante o processo para deixar o cigarro.

Como fazer a inscrição

As pessoas interessadas devem procurar o CAPS de Guararapes entre os dias 8 e 18 de setembro. Além disso, o serviço disponibiliza um telefone para informações.

  • Programa: Programa de Combate ao Tabagismo
  • Inscrições: 8 a 18 de setembro
  • Local: rua Tiradentes, 283, bairro Industrial
  • Horário: das 8h às 13h
  • Início do grupo: 23 de setembro
  • Mais informações: (18) 3406-2228

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