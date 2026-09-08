O CAPS de Guararapes abre nesta terça-feira (8) as inscrições para o Programa de Combate ao Tabagismo. A iniciativa atende pessoas que desejam parar de fumar e oferece acompanhamento psicológico e médico durante o tratamento.

As inscrições seguem até 18 de setembro e devem ser feitas presencialmente na rua Tiradentes, 283, no bairro Industrial. O atendimento ocorre das 8h às 13h. Já o início do grupo está previsto para 23 de setembro.

Acompanhamento pode durar até um ano

Inicialmente, os participantes terão encontros semanais de terapia às quartas-feiras, às 8h. Conforme o tratamento avança, as reuniões passam a ocorrer a cada 15 dias e, posteriormente, uma vez por mês.