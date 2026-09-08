A Prefeitura de Araçatuba realiza nesta quarta-feira (9), às 19h, a segunda e última audiência pública sobre a atualização do Plano Diretor do município. O encontro será no Salão Azul do Paço Municipal, localizado na rua Coelho Neto, 73.

Durante a audiência, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação apresentará propostas para atualizar alguns dispositivos do Plano Diretor. Além disso, a população poderá participar da discussão sobre as mudanças.

O Plano Diretor estabelece diretrizes para o desenvolvimento e a organização urbana do município. Dessa forma, suas regras orientam questões relacionadas ao crescimento e à ocupação de Araçatuba.

Segunda audiência sobre o tema