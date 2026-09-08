A Prefeitura de Araçatuba realiza nesta quarta-feira (9), às 19h, a segunda e última audiência pública sobre a atualização do Plano Diretor do município. O encontro será no Salão Azul do Paço Municipal, localizado na rua Coelho Neto, 73.
Durante a audiência, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação apresentará propostas para atualizar alguns dispositivos do Plano Diretor. Além disso, a população poderá participar da discussão sobre as mudanças.
O Plano Diretor estabelece diretrizes para o desenvolvimento e a organização urbana do município. Dessa forma, suas regras orientam questões relacionadas ao crescimento e à ocupação de Araçatuba.
Segunda audiência sobre o tema
Esta será a segunda audiência pública destinada à atualização do Plano Diretor. A primeira ocorreu em 1º de julho, quando a administração municipal apresentou as propostas e recebeu contribuições da população.
Segundo a prefeitura, moradores, representantes de entidades, profissionais e demais interessados podem participar do encontro. As discussões, conforme a administração municipal, contribuem para aperfeiçoar as regras que orientam o desenvolvimento da cidade.
Serviço
2ª audiência pública – Atualização do Plano Diretor
- Data: quarta-feira, 9 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Salão Azul do Paço Municipal
- Endereço: rua Coelho Neto, 73 – Araçatuba
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