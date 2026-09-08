08 de setembro de 2026
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URBANISMO

Araçatuba realiza audiência pública sobre Plano Diretor nesta 4ª

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Imagem ilustrativa
Esta será a segunda audiência pública destinada à atualização do Plano Diretor; a primeira ocorreu em 1º de julho, quando a administração municipal apresentou as propostas e recebeu contribuições
Esta será a segunda audiência pública destinada à atualização do Plano Diretor; a primeira ocorreu em 1º de julho, quando a administração municipal apresentou as propostas e recebeu contribuições

A Prefeitura de Araçatuba realiza nesta quarta-feira (9), às 19h, a segunda e última audiência pública sobre a atualização do Plano Diretor do município. O encontro será no Salão Azul do Paço Municipal, localizado na rua Coelho Neto, 73.

Durante a audiência, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação apresentará propostas para atualizar alguns dispositivos do Plano Diretor. Além disso, a população poderá participar da discussão sobre as mudanças.

O Plano Diretor estabelece diretrizes para o desenvolvimento e a organização urbana do município. Dessa forma, suas regras orientam questões relacionadas ao crescimento e à ocupação de Araçatuba.

Segunda audiência sobre o tema

Esta será a segunda audiência pública destinada à atualização do Plano Diretor. A primeira ocorreu em 1º de julho, quando a administração municipal apresentou as propostas e recebeu contribuições da população.

Segundo a prefeitura, moradores, representantes de entidades, profissionais e demais interessados podem participar do encontro. As discussões, conforme a administração municipal, contribuem para aperfeiçoar as regras que orientam o desenvolvimento da cidade.

Serviço

2ª audiência pública – Atualização do Plano Diretor

  • Data: quarta-feira, 9 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Salão Azul do Paço Municipal
  • Endereço: rua Coelho Neto, 73 – Araçatuba

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