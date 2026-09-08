A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um menino de 4 anos encontrado desacordado e preso junto ao vidro da porta de um carro, no distrito de Santa Maria do Gurupá, em Promissão, a 88 quilômetros de Araçatuba.
O caso ocorreu na tarde de domingo, 6, e foi registrado inicialmente como abandono de incapaz com resultado morte. A classificação é provisória e poderá ser alterada conforme o avanço da investigação.
Segundo o boletim de ocorrência, o pai relatou aos policiais militares que participava de uma partida de futebol e que, por causa da chuva, deixou o filho dentro do veículo enquanto retornava ao jogo.
Algum tempo depois, uma pessoa que acompanhava a partida percebeu a situação e avisou o pai de que havia uma criança presa junto ao vidro da porta do motorista.
O pai e o irmão dele quebraram o vidro do automóvel para retirar o menino, que estava desacordado. O socorro foi acionado, mas os próprios familiares levaram a criança ao Hospital Geral de Promissão.
Segundo as informações médicas registradas no boletim de ocorrência, o menino chegou à unidade hospitalar sem sinais vitais.
Laudos devem ajudar a esclarecer morte
O caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Lins. O veículo passou por perícia e foi liberado posteriormente.
A Polícia Civil solicitou exames periciais para determinar a causa e o mecanismo da morte. Pessoas que estavam no local também deverão ser ouvidas durante a investigação.
Até o momento, não foi esclarecido como a criança ficou presa junto ao vidro, por quanto tempo permaneceu naquela condição ou se houve eventual responsabilidade criminal.
Os pais não foram formalmente ouvidos durante o plantão policial em razão do forte abalo emocional causado pela morte do filho.
A investigação deverá prosseguir com a análise dos laudos periciais e a coleta de novos depoimentos antes de uma conclusão sobre as circunstâncias do caso e eventuais responsabilidades.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.