A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um menino de 4 anos encontrado desacordado e preso junto ao vidro da porta de um carro, no distrito de Santa Maria do Gurupá, em Promissão, a 88 quilômetros de Araçatuba.

O caso ocorreu na tarde de domingo, 6, e foi registrado inicialmente como abandono de incapaz com resultado morte. A classificação é provisória e poderá ser alterada conforme o avanço da investigação.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai relatou aos policiais militares que participava de uma partida de futebol e que, por causa da chuva, deixou o filho dentro do veículo enquanto retornava ao jogo.