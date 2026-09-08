A Santa Casa de Araçatuba realizou, entre o domingo (6) e o feriado de segunda-feira (7), duas captações múltiplas de órgãos, que poderão beneficiar 10 pacientes que aguardam por transplantes na fila do Sistema Estadual de Transplantes (SET).
As captações ocorreram após a confirmação de morte encefálica de dois pacientes, uma mulher de 66 anos e um homem de 46 anos. Com a autorização das famílias, foram captados fígados, rins e córneas, que serão destinados a pacientes compatíveis cadastrados na fila estadual.
Os procedimentos representam a 12ª e a 13ª captações realizadas pela Santa Casa de Araçatuba em 2026, resultado do trabalho desenvolvido pela e-DOT (Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes) da instituição.
A autorização dos familiares ocorreu em um momento marcado pela dor da perda, mas possibilitou que outras pessoas tenham a oportunidade de receber um transplante e seguir suas vidas.
A Santa Casa destacou a importância da decisão das famílias e manifestou agradecimento pela autorização da doação.
Transporte dos órgãos
Após a captação, os órgãos precisaram ser encaminhados aos centros hospitalares responsáveis pelos transplantes. Para garantir agilidade e segurança durante o deslocamento, batedores da Guarda Civil Municipal prestaram apoio às equipes no trajeto até o Aeroporto Estadual Dario Guarita, em Araçatuba.
O trabalho conjunto entre profissionais da saúde e agentes de segurança foi fundamental para que os órgãos chegassem aos destinos dentro dos prazos necessários para os procedimentos de transplante.
Em meio à dor, um gesto pode representar recomeços. A doação de órgãos é capaz de transformar despedidas em novas oportunidades de vida.
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