A Santa Casa de Araçatuba realizou, entre o domingo (6) e o feriado de segunda-feira (7), duas captações múltiplas de órgãos, que poderão beneficiar 10 pacientes que aguardam por transplantes na fila do Sistema Estadual de Transplantes (SET).

As captações ocorreram após a confirmação de morte encefálica de dois pacientes, uma mulher de 66 anos e um homem de 46 anos. Com a autorização das famílias, foram captados fígados, rins e córneas, que serão destinados a pacientes compatíveis cadastrados na fila estadual.

Os procedimentos representam a 12ª e a 13ª captações realizadas pela Santa Casa de Araçatuba em 2026, resultado do trabalho desenvolvido pela e-DOT (Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes) da instituição.