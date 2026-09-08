Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na segunda-feira (7), durante patrulhamento do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) no bairro Águas Claras, em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo estaria realizando a venda e entrega de entorpecentes utilizando uma motocicleta Honda Falcon vermelha.
Durante o patrulhamento pelo bairro, os policiais localizaram um homem com as mesmas características informadas na denúncia e que conduzia a motocicleta mencionada.
Na abordagem, os agentes encontraram com ele uma porção de uma substância com aparência de maconha, dois celulares e uma carteira com documentos pessoais. Ainda conforme o registro policial, ao ser questionado sobre a denúncia, o homem admitiu que realizava a venda de entorpecentes. Ele também informou que mantinha outra quantidade de drogas em sua residência, dentro de uma bolsa usada para entregas, sobre um guarda-roupa.
Com apoio de outra equipe do Baep, os policiais foram até o endereço indicado. O pai do suspeito autorizou a entrada das equipes no imóvel e acompanhou a averiguação.
Durante a busca, os policiais encontraram, no local indicado pelo próprio abordado, uma quantidade de substância aparentando ser maconha, um microtubo com substância semelhante à cocaína, uma balança digital de precisão e um rolo de plástico-filme.
O homem recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Flagrantes de Araçatuba, junto com a motocicleta e os materiais apreendidos. Foi constatado que o licenciamento da motocicleta estava vencido, assim como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor. Foram elaborados autos de infração de trânsito.
Na Central de Flagrantes, a autoridade policial ratificou a prisão e registrou a ocorrência como tráfico de drogas. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.