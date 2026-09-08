Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na segunda-feira (7), durante patrulhamento do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) no bairro Águas Claras, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo estaria realizando a venda e entrega de entorpecentes utilizando uma motocicleta Honda Falcon vermelha.

Durante o patrulhamento pelo bairro, os policiais localizaram um homem com as mesmas características informadas na denúncia e que conduzia a motocicleta mencionada.