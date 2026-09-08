Araçatuba está entre os municípios paulistas contemplados pela nova etapa do programa Casa Paulista. Na cidade, serão disponibilizadas 100 unidades habitacionais do Residencial Campo Belo – Modelo 1, empreendimento localizado no bairro Água Branca, na região da Estrada Vicinal José Scarpin, no prolongamento da Avenida Manoel Guerra.
Para as famílias que se enquadrarem nas regras do programa, o subsídio será de R$ 10 mil por imóvel. Somadas, as 100 unidades representam um investimento de R$ 1 milhão em subsídios destinados a Araçatuba.
O benefício é voltado principalmente para famílias que pretendem adquirir o primeiro imóvel e possuem renda mensal de até três salários mínimos.
Outras cidades da região também são contempladas
Além de Araçatuba, outros municípios do interior paulista aparecem na nova etapa do programa. Na região noroeste e em áreas próximas, estão incluídas cidades como Bady Bassitt, Mirassol, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Tupã.
Ao todo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) anunciou novas Cartas de Crédito Imobiliário para viabilizar a compra de 10 mil unidades habitacionais em 50 municípios paulistas.
Os imóveis estão distribuídos em mais de 140 empreendimentos. Os subsídios variam de R$ 10 mil a R$ 16 mil por unidade, dependendo da localização.
Quem pode receber o benefício
O programa atende famílias com renda mensal de até três salários mínimos interessadas na compra do primeiro imóvel em empreendimentos autorizados pelo governo estadual.
O financiamento é realizado com recursos do FGTS, por meio da Caixa Econômica Federal.
Segundo os dados do programa, a renda média das famílias atendidas pelas Cartas de Crédito Imobiliário fica entre dois e 2,3 salários mínimos, dependendo da região. Considerando os financiamentos do FGTS de maneira geral, a média chega a 4,7 salários mínimos.
A iniciativa busca ampliar o acesso à casa própria para famílias de menor renda e, ao mesmo tempo, estimular a construção de novas moradias no estado.
A relação completa dos empreendimentos e municípios participantes pode ser consultada no site da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. (https://www.agenciasp.sp.gov.br/familias-com-renda-de-ate-tres-salarios-minimos-podem-concorrer-a-cartas-de-credito-para-1o-imovel-em-50-cidades/)
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