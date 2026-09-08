Araçatuba está entre os municípios paulistas contemplados pela nova etapa do programa Casa Paulista. Na cidade, serão disponibilizadas 100 unidades habitacionais do Residencial Campo Belo – Modelo 1, empreendimento localizado no bairro Água Branca, na região da Estrada Vicinal José Scarpin, no prolongamento da Avenida Manoel Guerra.

Para as famílias que se enquadrarem nas regras do programa, o subsídio será de R$ 10 mil por imóvel. Somadas, as 100 unidades representam um investimento de R$ 1 milhão em subsídios destinados a Araçatuba.

O benefício é voltado principalmente para famílias que pretendem adquirir o primeiro imóvel e possuem renda mensal de até três salários mínimos.