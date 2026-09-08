A Prefeitura de Birigui abriu concurso público para contratação de profissionais que irão atuar na rede municipal de ensino. O edital prevê 10 vagas imediatas para Professor Auxiliar, além da formação de cadastro reserva.
A seleção é regulamentada e será organizada pelo Instituto ACCESS. Os profissionais aprovados serão contratados pelo regime estatutário.
Inscrições
Os candidatos podem se inscrever pela internet até as 23h59 de 8 de outubro de 2026. A taxa de participação é de R$ 54, com pagamento disponível por boleto bancário ou Pix. (https://concursos.access.org.br/informacoes/183/)
O edital também prevê situações em que o candidato poderá solicitar isenção da taxa, conforme os critérios estabelecidos pela legislação municipal. Entre os casos estão condições relacionadas à doação de sangue, prestação de serviços à Justiça Eleitoral e inscrição no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME).
Vaga e salário
As oportunidades são para Professor Auxiliar. Para concorrer, é necessário ter Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, com habilitação para Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
A jornada pode chegar a 40 horas semanais, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e a atribuição de classes, turmas e aulas.
O vencimento é de R$ 30,53 por hora-aula. Além da remuneração, os profissionais podem receber vale-alimentação e prêmio de assiduidade que, somados, chegam a R$ 1.250, conforme as regras previstas na legislação.
Os professores poderão ser encaminhados para diferentes escolas da rede municipal, de acordo com a necessidade da administração e a compatibilidade de sua formação.
Provas
O concurso terá prova objetiva e avaliação de títulos. A primeira etapa contará com 40 questões de múltipla escolha, envolvendo Língua Portuguesa, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos.
A aplicação está prevista para 29 de novembro, no período das 14h às 17h, em Birigui. Caso o número de inscritos supere a capacidade disponível, a organização poderá utilizar municípios próximos.
Os candidatos aprovados na prova objetiva ainda passarão pela análise de títulos. Essa etapa poderá acrescentar até cinco pontos à classificação, considerando títulos de mestrado e doutorado na área de Educação.
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