A Prefeitura de Birigui abriu concurso público para contratação de profissionais que irão atuar na rede municipal de ensino. O edital prevê 10 vagas imediatas para Professor Auxiliar, além da formação de cadastro reserva.

A seleção é regulamentada e será organizada pelo Instituto ACCESS. Os profissionais aprovados serão contratados pelo regime estatutário.

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