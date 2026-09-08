Eleitores de Araçatuba com deficiência ou mobilidade reduzida poderão contar com transporte gratuito para chegar aos locais de votação durante as Eleições de 2026. A medida foi definida após um acordo firmado entre a Prefeitura e a 11ª Zona Eleitoral, por meio do programa “Seu Voto Importa”.
A proposta prevê que o município disponibilize veículos adaptados para fazer o deslocamento dos eleitores entre suas residências e os respectivos locais de votação.
Quando necessário, o transporte também poderá incluir um acompanhante, desde que essa condição seja informada no momento da solicitação.
Como solicitar
O pedido deverá ser feito pelo próprio eleitor ou por um representante autorizado com antecedência de até 20 dias de cada turno da eleição.
Para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro, a data-limite prevista para solicitar o serviço é 14 de setembro. Caso haja segundo turno, a solicitação poderá ser feita até 5 de outubro, para a votação prevista em 25 de outubro.
Os interessados poderão preencher um formulário eletrônico disponibilizado pela Justiça Eleitoral ou procurar presencialmente os cartórios eleitorais.
A concessão do transporte dependerá da avaliação dos critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral e da capacidade de atendimento da Prefeitura. A prioridade será dada aos eleitores em situação de maior vulnerabilidade.
O serviço será destinado exclusivamente a deslocamentos dentro dos limites de Araçatuba.
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