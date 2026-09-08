08 de setembro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Araçatuba terá transporte gratuito para eleitores com deficiência

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Serviço será oferecido nos dois turnos das eleições para pessoas com mobilidade reduzida que não tenham transporte próprio
Serviço será oferecido nos dois turnos das eleições para pessoas com mobilidade reduzida que não tenham transporte próprio

Eleitores de Araçatuba com deficiência ou mobilidade reduzida poderão contar com transporte gratuito para chegar aos locais de votação durante as Eleições de 2026. A medida foi definida após um acordo firmado entre a Prefeitura e a 11ª Zona Eleitoral, por meio do programa “Seu Voto Importa”.

A proposta prevê que o município disponibilize veículos adaptados para fazer o deslocamento dos eleitores entre suas residências e os respectivos locais de votação.

Quando necessário, o transporte também poderá incluir um acompanhante, desde que essa condição seja informada no momento da solicitação.

Como solicitar

O pedido deverá ser feito pelo próprio eleitor ou por um representante autorizado com antecedência de até 20 dias de cada turno da eleição.

Para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro, a data-limite prevista para solicitar o serviço é 14 de setembro. Caso haja segundo turno, a solicitação poderá ser feita até 5 de outubro, para a votação prevista em 25 de outubro.

Os interessados poderão preencher um formulário eletrônico disponibilizado pela Justiça Eleitoral ou procurar presencialmente os cartórios eleitorais.

A concessão do transporte dependerá da avaliação dos critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral e da capacidade de atendimento da Prefeitura. A prioridade será dada aos eleitores em situação de maior vulnerabilidade.

O serviço será destinado exclusivamente a deslocamentos dentro dos limites de Araçatuba.

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