Eleitores de Araçatuba com deficiência ou mobilidade reduzida poderão contar com transporte gratuito para chegar aos locais de votação durante as Eleições de 2026. A medida foi definida após um acordo firmado entre a Prefeitura e a 11ª Zona Eleitoral, por meio do programa “Seu Voto Importa”.

A proposta prevê que o município disponibilize veículos adaptados para fazer o deslocamento dos eleitores entre suas residências e os respectivos locais de votação.

Quando necessário, o transporte também poderá incluir um acompanhante, desde que essa condição seja informada no momento da solicitação.