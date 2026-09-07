Uma tentativa de abordagem terminou com a apreensão de drogas, dinheiro e celulares na noite deste domingo (6), no bairro São José, em Araçatuba.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento pela região quando tentou abordar o motorista de um carro. O condutor, no entanto, não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade.
Ainda conforme a PM, durante o acompanhamento, o suspeito colocou em risco a segurança dos policiais e de outras pessoas que passavam pelo local. Em determinado momento, ele perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra a guia da sarjeta.
Após a colisão, o motorista abandonou o carro e fugiu a pé. Ele não havia sido localizado até o registro da ocorrência.
Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram 23 microtubos com cocaína, quatro cigarros de maconha, R$ 321 em dinheiro e três aparelhos celulares.
O veículo foi recolhido e o caso apresentado na Central de Flagrantes. A ocorrência foi registrada, em tese, como tráfico de drogas, resistência e direção perigosa.
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