07 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Perseguição termina com drogas e celulares apreendidos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Suspeito bateu o carro, abandonou o veículo e fugiu a pé em Araçatuba
Suspeito bateu o carro, abandonou o veículo e fugiu a pé em Araçatuba

Uma tentativa de abordagem terminou com a apreensão de drogas, dinheiro e celulares na noite deste domingo (6), no bairro São José, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento pela região quando tentou abordar o motorista de um carro. O condutor, no entanto, não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

Ainda conforme a PM, durante o acompanhamento, o suspeito colocou em risco a segurança dos policiais e de outras pessoas que passavam pelo local. Em determinado momento, ele perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra a guia da sarjeta.

Após a colisão, o motorista abandonou o carro e fugiu a pé. Ele não havia sido localizado até o registro da ocorrência.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram 23 microtubos com cocaína, quatro cigarros de maconha, R$ 321 em dinheiro e três aparelhos celulares.

O veículo foi recolhido e o caso apresentado na Central de Flagrantes. A ocorrência foi registrada, em tese, como tráfico de drogas, resistência e direção perigosa.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários