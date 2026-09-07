Araçatuba realizou na manhã desta segunda-feira (7) o desfile cívico-militar em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil. O evento ocorreu na Avenida dos Araçás e reuniu forças de segurança, estudantes, instituições sociais, bandas marciais e representantes da sociedade civil.

Apesar do tempo frio e do fim de semana prolongado marcado por chuva, a programação foi mantida pela Prefeitura. O público acompanhou o desfile nas arquibancadas montadas ao longo da avenida.

A abertura contou com honras militares e execução do Hino da Independência. Participaram da solenidade autoridades civis e militares, entre elas o prefeito Lucas Zanatta (PL) e o comandante do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Lins, coronel Wagner Peres Leite.