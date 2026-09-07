Araçatuba realizou na manhã desta segunda-feira (7) o desfile cívico-militar em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil. O evento ocorreu na Avenida dos Araçás e reuniu forças de segurança, estudantes, instituições sociais, bandas marciais e representantes da sociedade civil.
Apesar do tempo frio e do fim de semana prolongado marcado por chuva, a programação foi mantida pela Prefeitura. O público acompanhou o desfile nas arquibancadas montadas ao longo da avenida.
A abertura contou com honras militares e execução do Hino da Independência. Participaram da solenidade autoridades civis e militares, entre elas o prefeito Lucas Zanatta (PL) e o comandante do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Lins, coronel Wagner Peres Leite.
O desfile a pé foi iniciado pelo Tiro de Guerra de Araçatuba, que, segundo a Prefeitura, tem 100 atiradores neste ano. Em seguida, passaram pela avenida alunos soldados da Polícia Militar em formação no Núcleo da Escola Superior de Soldados do CPI-10. A Banda Regimental de Música do CPI-10 também participou da programação.
Na parte motorizada, uma das atrações foi a passagem de quatro viaturas blindadas Guarani do Exército. Também desfilaram veículos da Polícia Militar, incluindo equipes da Patrulha Maria da Penha, Ronda Escolar, Força Tática, Rocam, Patrulha Rural, Base Comunitária Móvel e Baep.
A programação teve ainda a participação da Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal. O desfile motorizado foi encerrado com o sobrevoo do helicóptero Águia 19, da Polícia Militar.
Após a passagem das forças de segurança, escolas municipais, bandas, projetos esportivos, grupos de escoteiros, motoclubes, clubes de serviço e entidades sociais participaram do ato. Segundo a Prefeitura, cerca de 300 alunos de 30 escolas municipais estiveram na avenida.
Um dos momentos de maior emoção foi a homenagem à família de Laís Machado Celoni, menina de 3 anos que morreu em 2025. Após a morte da criança, os pais autorizaram a doação dos órgãos, gesto que ajudou a salvar outras vidas.
A história da menina deu origem à Lei Municipal nº 9.122, sancionada em 2 de setembro, que criou o Dia Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos em Araçatuba. A lei recebeu o nome de Laís Machado Celoni e integra as ações do Setembro Verde.
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