07 de setembro de 2026
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AÇÃO NA RONDON

TOR apreende 22 kg de drogas em ônibus em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Passageira foi presa após PM encontrar maconha e dry em bagagens, em Araçatuba
Passageira foi presa após PM encontrar maconha e dry em bagagens, em Araçatuba

Uma passageira foi presa por tráfico de drogas neste domingo (6), em Araçatuba, depois que policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) encontraram mais de 22 quilos de entorpecentes em bagagens transportadas em um ônibus.

A abordagem ocorreu por volta das 7h15, no km 527,4 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), durante a Operação Impacto/Independência, realizada pelo 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.

Segundo a polícia, durante a fiscalização no coletivo, a equipe percebeu o nervosismo de uma mulher que ocupava a poltrona 5. Após entrevista e vistoria nas bagagens que estavam no compartimento externo do ônibus, os policiais localizaram 19 tabletes de maconha, que somaram 19,9 quilos, além de 25 pacotes de dry, totalizando 2,6 quilos.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde o flagrante foi ratificado. A passageira permaneceu presa à disposição da Justiça.

Ainda conforme a polícia, a mulher não tinha antecedentes criminais. A apreensão causou prejuízo estimado em R$ 39,8 mil ao tráfico de drogas.

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