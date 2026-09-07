Um homem foi preso na noite deste sábado (5), em Santo Antônio do Aracanguá, após ser denunciado por violência doméstica, ameaça, dano e resistência à abordagem policial.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência em uma residência do município. No local, a vítima relatou que o companheiro estava agressivo, quebrando móveis e objetos da casa, além de fazer ameaças contra ela.
Ainda conforme a PM, o homem foi encontrado dentro do imóvel, bastante alterado, danificando pertences e ameaçando a companheira. Ao receber voz de prisão, ele resistiu à abordagem dos policiais.
O casal foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Auriflama para atendimento médico e, em seguida, levado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.
A autoridade policial formalizou o caso como violência doméstica, ameaça, dano e resistência. O homem permaneceu à disposição da Justiça. Após o registro da ocorrência, os policiais auxiliaram a vítima no retorno à residência.
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