Um homem foi preso neste sábado (5), em Santo Antônio do Aracanguá, suspeito de agredir e ameaçar a própria esposa no Condomínio Floresta.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito com um pedaço de madeira, que teria sido usado para ameaçar e agredir a vítima.
Ainda conforme a PM, ao perceber a aproximação da equipe, o homem dispensou o objeto e entrou na residência. Durante a abordagem, ele apresentou comportamento agressivo e resistiu à ação policial.
A mulher apresentava escoriações, hematoma em uma das pernas e sinais de abalo psicológico. Ela e o suspeito foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Auriflama, onde receberam atendimento médico e foram liberados.
Na sequência, os dois foram levados ao Distrito Policial. A autoridade policial registrou a ocorrência pelos crimes de violência doméstica, ameaça e lesão corporal. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
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