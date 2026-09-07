07 de setembro de 2026
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ARACANGUÁ

Homem é preso após agredir esposa com pedaço de madeira

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Vítima teve escoriações e hematoma; suspeito resistiu à abordagem da PM
Vítima teve escoriações e hematoma; suspeito resistiu à abordagem da PM

Um homem foi preso neste sábado (5), em Santo Antônio do Aracanguá, suspeito de agredir e ameaçar a própria esposa no Condomínio Floresta.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito com um pedaço de madeira, que teria sido usado para ameaçar e agredir a vítima.

Ainda conforme a PM, ao perceber a aproximação da equipe, o homem dispensou o objeto e entrou na residência. Durante a abordagem, ele apresentou comportamento agressivo e resistiu à ação policial.

A mulher apresentava escoriações, hematoma em uma das pernas e sinais de abalo psicológico. Ela e o suspeito foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Auriflama, onde receberam atendimento médico e foram liberados.

Na sequência, os dois foram levados ao Distrito Policial. A autoridade policial registrou a ocorrência pelos crimes de violência doméstica, ameaça e lesão corporal. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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