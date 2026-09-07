Um homem foi preso neste sábado (5), em Santo Antônio do Aracanguá, suspeito de agredir e ameaçar a própria esposa no Condomínio Floresta.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito com um pedaço de madeira, que teria sido usado para ameaçar e agredir a vítima.

Ainda conforme a PM, ao perceber a aproximação da equipe, o homem dispensou o objeto e entrou na residência. Durante a abordagem, ele apresentou comportamento agressivo e resistiu à ação policial.