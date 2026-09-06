As cirurgias representam apenas uma parte da história.

Em diferentes momentos da vida, o Dr. Milton também ajudou famílias, estudantes, atletas e entidades.

Ele recordou, durante a entrevista, o caso de uma mulher que vivia em situação extremamente precária com duas filhas pequenas. Ao visitar a família, encontrou as crianças dormindo em um colchão deteriorado no chão.

A resposta foi transformar completamente o ambiente.

Geladeira, guarda-roupa, mesa, fogão, alimentos e roupas foram providenciados pelo médico.

“A gente mobiliou a casa dessas meninas”, lembra.

Em outra história, decidiu investir no talento de um jovem jogador de golfe que trabalhava carregando tacos. O menino não tinha sequer equipamentos básicos para competir.

O médico passou a acompanhá-lo, financiou competições e chegou a viajar com ele para um campeonato mundial nos Estados Unidos.

“Eu fui como se fosse um pai dele”, relatou.

Também ajudou estudantes que enfrentavam dificuldades financeiras durante a faculdade, chegando a presentear dois deles com veículos para que pudessem continuar os estudos.

Há ainda histórias envolvendo crianças e adolescentes com talento esportivo, entidades assistenciais, eventos beneficentes, doações de alimentos, roupas, bicicletas e materiais.

Entre as instituições ajudadas, ele cita o Recanto do Vovô, em Birigui, para o qual conseguiu doações de alimentos e produtos utilizados pelos idosos.

R$ 16 MILHÕES EM 31 ANOS

Transformar décadas de trabalho voluntário em números não é simples.

Mas o médico fez uma estimativa.

Considerando mais de 1.300 cirurgias realizadas ao longo de 31 anos, entre procedimentos reparadores e estéticos, de diferentes níveis de complexidade, além das contribuições destinadas a pessoas e entidades, ele calcula que o valor correspondente aos serviços e ajudas ultrapasse R$ 16 milhões.

O cálculo, segundo ele, utiliza valores abaixo daqueles praticados normalmente pelo mercado.

Mais do que o número, entretanto, ele diz enxergar satisfação na possibilidade de ajudar.

“É uma alegria poder ajudar, poder contribuir. Estou fazendo a minha parte do trato que fiz com Jesus quando pedi para Ele me aprovar no vestibular”, afirmou.

E existe uma particularidade que talvez seja uma das maiores marcas dessa história: ele não costuma tornar públicas todas as ações que realiza.

Segundo o próprio médico, prefere não transformar a solidariedade em exposição.

A PRÓXIMA BATALHA

Depois de três décadas dedicadas à cirurgia plástica e milhares de procedimentos realizados, o médico não fala em encerrar o trabalho.

Pelo contrário.

Ele pretende continuar operando crianças gratuitamente, ampliar as palestras sobre o tema e, principalmente, buscar uma forma de fazer com que o acesso à cirurgia chegue a um número muito maior de famílias.

Para isso, reconhece que será necessário enfrentar um desafio bem maior do que uma sala cirúrgica.

Será preciso mudar regras, discutir políticas públicas, convencer empresas, quebrar paradigmas e estruturar uma organização capaz de sustentar o projeto.

A ideia é criar algo semelhante a um “Projeto Orelhinha”, mas com a ambição de ampliar o acesso gratuito para crianças carentes.

Ele reconhece a importância de iniciativas que já existem no país e cita o Projeto Orelhinha, que, segundo ele, já realizou mais de 55 mil cirurgias, não de forma totalmente gratuita, mas quer ir muito mais além.