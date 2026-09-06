Uma abordagem da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem de 42 anos, localizado com uma pistola calibre 9 mm e 41 munições intactas dentro de uma caminhonete, na Rua Santa Bárbara, no bairro rural Jacutinga, em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (5), após a corporação receber informações de que um homem estaria armado e teria efetuado disparos na região.

De acordo com o registro policial, os militares encontraram a caminhonete estacionada e realizaram a abordagem. O suspeito estava no interior do veículo. Durante a vistoria, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre 9 mm, além de carregadores e munições.

Ao todo, foram apreendidas 41 munições intactas. Segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou ser o proprietário da arma e disse possuir documentação referente ao armamento, mas alegou que os documentos haviam desaparecido e não estavam disponíveis naquele momento.