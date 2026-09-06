Uma abordagem da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem de 42 anos, localizado com uma pistola calibre 9 mm e 41 munições intactas dentro de uma caminhonete, na Rua Santa Bárbara, no bairro rural Jacutinga, em Araçatuba.
A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (5), após a corporação receber informações de que um homem estaria armado e teria efetuado disparos na região.
De acordo com o registro policial, os militares encontraram a caminhonete estacionada e realizaram a abordagem. O suspeito estava no interior do veículo. Durante a vistoria, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre 9 mm, além de carregadores e munições.
Ao todo, foram apreendidas 41 munições intactas. Segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou ser o proprietário da arma e disse possuir documentação referente ao armamento, mas alegou que os documentos haviam desaparecido e não estavam disponíveis naquele momento.
Ainda conforme o registro, os policiais identificaram sinais que indicariam possível ingestão de bebida alcoólica, entre eles forte odor etílico e fala pastosa.
Durante a ocorrência, o homem teria negado possuir qualquer desavença com moradores da região e também negou ter realizado disparos de arma de fogo.
Posteriormente, a documentação digital apresentada pelo suspeito referente ao armamento foi encaminhada para análise da autoridade policial.
Após a apreensão da arma e das munições, o homem foi conduzido ao Plantão Policial. A autoridade responsável analisou os elementos apresentados e determinou a elaboração do Auto de Prisão em Flagrante por crime relacionado à posse ou porte irregular de arma de fogo.
O suspeito permaneceu à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis.
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