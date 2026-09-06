A Polícia Militar intensificou a fiscalização na noite deste sábado (5), durante a Operação “Baixo Ruído”, realizada no bairro Águas Claras, em Araçatuba. A iniciativa teve como foco o combate à perturbação do sossego e a prevenção de situações de desordem envolvendo veículos e equipamentos de som em volume excessivo.

Durante a operação, 39 pessoas foram abordadas. As equipes também fiscalizaram 15 motocicletas e cinco automóveis, verificando as condições dos veículos e possíveis irregularidades.

Como resultado da fiscalização, foram elaborados 23 Autos de Infração de Trânsito (AITs) por diferentes infrações constatadas pelos policiais. Além disso, uma motocicleta e um automóvel foram recolhidos.

Segundo a Polícia Militar, a operação integra as ações de fiscalização e prevenção realizadas na região. A corporação afirma que o objetivo é contribuir para a tranquilidade dos moradores e coibir comportamentos que possam provocar perturbação do sossego ou outros transtornos à população.