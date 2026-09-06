O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em São José do Rio Preto neste sábado (5), em uma agenda que combinou compromissos relacionados à educação e manifestações políticas. A visita marcou a primeira passagem do presidente pela cidade durante o atual mandato.

Um dos principais compromissos foi a oficialização do projeto de instalação de um campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) no município. Lula visitou o imóvel da antiga fábrica da 3M, no Jardim Yolanda, adquirido pelo governo federal por R$ 52 milhões para receber a estrutura da universidade.

Antes da visita ao imóvel, o presidente participou de um ato público na Praça Dom José Marcondes. Segundo a Polícia Militar, cerca de 8 mil pessoas acompanharam o evento. Os organizadores estimaram público de aproximadamente 10 mil participantes.

Lula esteve acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de integrantes do cenário político paulista, entre eles Fernando Haddad e Márcio França, além de Simone Tebet e Marina Silva. Durante o discurso, o presidente fez referências a políticas de seu governo e abordou temas como educação, economia, tecnologia e inteligência artificial.

O evento também foi utilizado para manifestações de apoio à candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Lula pediu aos participantes mobilização em favor do candidato.

Novo campus será instalado em antiga fábrica

Após o ato público, a comitiva seguiu para o imóvel que deverá abrigar o campus da UFSCar. A aquisição de uma estrutura já existente foi apresentada como uma alternativa para ampliar a área disponível dentro do orçamento previsto.

De acordo com as informações apresentadas pela universidade, a antiga unidade industrial possui aproximadamente 11 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em um terreno de cerca de 25,7 mil metros quadrados.

A estrutura também conta com equipamentos e instalações que poderão ser aproveitados no processo de adaptação, entre eles um poço artesiano e uma rede elétrica de maior capacidade.

A comparação apresentada pela universidade é que a construção de uma nova estrutura com o mesmo orçamento permitiria aproximadamente 7 mil metros quadrados de área construída.

Prédio passará por modernização

O imóvel industrial deverá passar por um processo de retrofit, com adequações para atender às necessidades acadêmicas e administrativas da universidade.

A previsão é de que sejam implantados espaços destinados a salas de aula, laboratórios e escritórios. Como o prédio possui pé-direito elevado, a divisão dos ambientes deverá utilizar estruturas como drywall e steel frame.

O cronograma apresentado prevê que as adequações sejam realizadas ao longo de 2027.

A expectativa inicial é que as primeiras atividades letivas no novo endereço tenham início no segundo semestre de 2027. A previsão de funcionamento pleno do campus é para 2028.

Agenda também incluiu visita a Barretos

Além da passagem por São José do Rio Preto, Lula esteve em Barretos, onde visitou o Hospital de Amor.

Durante a agenda, o presidente também tratou de investimentos e ações do governo federal em áreas como educação, tecnologia e economia.

Em razão das altas temperaturas registradas na região, com termômetros acima dos 35°C, algumas pessoas que participavam do ato público precisaram de atendimento médico.