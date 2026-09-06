A Folha da Região reúne os falecimentos e sepultamentos programados para este domingo (6) na região, com informações sobre idade, locais e horários dos velórios e sepultamentos.
Os dados foram obtidos a partir de registros informados por funerárias e serviços funerários dos municípios.
Carlos Rodrigo Pereira, de 46 anos, faleceu em 4 de setembro de 2026.
O velório teve início às 23h30 de sábado (5), no Velório Municipal de Santópolis do Aguapeí.
O sepultamento está programado para este domingo (6), às 11h, no Cemitério Municipal de Santópolis do Aguapeí.
Milene Luiz de Souza, de 41 anos, faleceu em 5 de setembro de 2026.
O velório teve início ao meio-dia de sábado (5), no Velório Municipal de Clementina.
O sepultamento está previsto para este domingo (6), às 13h, no Cemitério Municipal de Clementina.
Jair Magaleti, de 79 anos, faleceu em 5 de setembro de 2026.
O velório ocorre na Capela Bom Pastor, Sala 6, em Birigui, com início às 23h de sábado (5).
O sepultamento está programado para este domingo (6), com saída às 13h, com destino ao Cemitério da Consolação, em Birigui.
Informações podem sofrer alterações
Os horários e locais apresentados são aqueles informados pelas funerárias e serviços funerários até a publicação desta relação.
As informações estão sujeitas a alterações, conforme eventuais atualizações repassadas pelos serviços responsáveis pelos velórios e sepultamentos.
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