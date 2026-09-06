Uma mulher de 30 anos foi encontrada trajando apenas roupas íntimas e em situação de vulnerabilidade às margens da Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, na noite deste sábado (5), em Brejo Alegre. Segundo o relato apresentado pela vítima à Polícia Militar, ela teria sido agredida pelo ex-namorado, de 47 anos, que também teria rasgado suas roupas antes de abandoná-la no acostamento.

O homem acabou preso em flagrante pela Polícia Militar e, além das agressões, deverá responder pelo descumprimento de uma medida protetiva de urgência que já estava em vigor em favor da mulher.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h15, depois que um motorista que passava pela rodovia acionou o COPOM ao perceber a presença da mulher em condições de vulnerabilidade.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima e providenciaram auxílio imediato. Uma equipe que já estava na região havia solicitado uma ambulância e entregado uma manta térmica para que ela pudesse se cobrir enquanto aguardava o atendimento.

Vítima precisou ser socorrida

A mulher foi acompanhada pelos policiais durante o deslocamento da ambulância até o pronto-socorro de Birigui. No hospital, ela recebeu atendimento médico, foi medicada e também recebeu roupas.

Aos policiais, a vítima contou que estava em uma confraternização em um bar de Brejo Alegre quando o ex-namorado apareceu.

Ainda conforme o relato prestado à equipe policial, o homem teria arrastado a mulher para dentro de um Honda Civic preto, onde teria ocorrido a agressão física. Durante o episódio, segundo a vítima, suas roupas foram rasgadas e ela posteriormente foi deixada no acostamento da rodovia, vestindo apenas roupas íntimas.

Medida protetiva estava em vigor

Enquanto uma equipe acompanhava o atendimento da vítima, outros policiais iniciaram buscas pelo suspeito.

O homem foi localizado ainda em Brejo Alegre. Durante a consulta realizada pelo COPOM, os policiais constataram que havia uma medida protetiva de urgência vigente em favor da mulher.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão em flagrante tanto pelas agressões relatadas quanto pelo suposto descumprimento da determinação judicial.

Segundo a Polícia Militar, o homem não resistiu à prisão e, por esse motivo, não foi necessário o uso de algemas, em observância à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal.

Caso reforça alerta sobre violência contra a mulher

A ocorrência chama atenção não apenas pela violência relatada, mas também pelo fato de a vítima ter sido encontrada em uma rodovia, sem as roupas, após o suposto episódio de agressão.

O caso será apurado pelas autoridades, que deverão analisar as circunstâncias apresentadas pela vítima e os demais elementos reunidos durante a ocorrência.