Uma investigação conduzida pela Polícia Civil terminou com a apreensão de um adolescente de 15 anos, neste sábado (5), em Andradina. A medida foi adotada depois que os investigadores encontraram informações que levantaram suspeitas sobre a preparação de possíveis atos violentos no município.

O caso chamou a atenção das autoridades porque, segundo os elementos reunidos durante a apuração, havia referências a diferentes possíveis alvos. A investigação considera, entre as hipóteses, que familiares do adolescente poderiam ter sido mencionados inicialmente e que estudantes de escolas da cidade também teriam aparecido posteriormente nas informações analisadas.

A Polícia Civil também encontrou uma referência ao dia 11 de setembro de 2026, que teria sido apontado como uma possível data para a realização de uma ação. A existência dessa menção, porém, não significa que um ataque estivesse confirmado ou que necessariamente ocorreria naquela data. A informação ainda passa por verificação.

Ação policial ocorreu antes de qualquer ataque

A apreensão foi realizada enquanto a investigação ainda estava em andamento, evitando que o possível planejamento avançasse para uma eventual fase de execução.

Durante as diligências, os policiais recolheram equipamentos e outros materiais que agora serão examinados. A análise poderá ajudar a estabelecer a origem das informações, verificar a existência de um planejamento concreto e identificar eventuais conexões com outras pessoas.

A reportagem teve acesso a uma imagem dos objetos apreendidos. Como os investigadores ainda não concluíram a análise, não é possível afirmar qual seria a finalidade de cada material ou estabelecer uma relação direta entre os itens e um eventual ataque.

As apurações também avançaram para as comunicações mantidas pelo adolescente. Os investigadores verificam a possibilidade de contatos com pessoas que estariam fora do país.

Uma das linhas consideradas envolve uma possível conexão com o Chile, mas a natureza dessas conversas e eventual relação com o caso ainda não foram esclarecidas.

Até o momento, não há confirmação oficial de que o adolescente estivesse ligado a uma organização criminosa ou grupo terrorista. A Polícia Civil deverá reunir novos elementos antes de estabelecer qualquer conclusão nesse sentido.

O que a investigação ainda precisa esclarecer

Com a apreensão, os investigadores agora concentram esforços na análise de mensagens, equipamentos, contatos e demais elementos encontrados durante a operação.

A Polícia deverá verificar, entre outros pontos, se existia de fato um plano estruturado, como surgiu a referência à data de 11 de setembro, quem seriam os possíveis alvos e se outras pessoas tiveram participação ou influência nas informações encontradas.

O caso permanece sob investigação.