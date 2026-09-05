Uma moradora do bairro Colinas, em Birigui, encontrou um estojo contendo 74 porções de uma substância com características de cocaína enquanto caminhava por uma via pública na manhã desta sexta-feira (4). O caso foi registrado às 9h17 e mobilizou equipes da Polícia Militar.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a mulher havia saído de casa para comprar água quando percebeu um estojo caído no meio da rua. Ao verificar o conteúdo, encontrou diversos tubos plásticos do tipo eppendorf e decidiu comunicar imediatamente a situação às autoridades.
A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e enviada ao endereço indicado.
No local, os policiais realizaram a conferência do material e contabilizaram 74 unidades contendo um pó branco com características semelhantes às da cocaína.
Diante da localização, todo o material foi recolhido e apreendido para os procedimentos legais. A natureza definitiva da substância deverá ser estabelecida pelos exames periciais.
KA ocorrência chama atenção também para a importância da comunicação feita pela população. Ao perceber o material suspeito, a moradora evitou manuseá-lo além do necessário e procurou imediatamente a Polícia Militar.
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