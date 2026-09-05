05 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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ACHOU DROGA

Moradora encontra estojo com 74 porções de droga em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Uma moradora do bairro Colinas, em Birigui, encontrou um estojo contendo 74 porções de uma substância com características de cocaína enquanto caminhava por uma via pública na manhã desta sexta-feira (4). O caso foi registrado às 9h17 e mobilizou equipes da Polícia Militar.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a mulher havia saído de casa para comprar água quando percebeu um estojo caído no meio da rua. Ao verificar o conteúdo, encontrou diversos tubos plásticos do tipo eppendorf e decidiu comunicar imediatamente a situação às autoridades.

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e enviada ao endereço indicado.

No local, os policiais realizaram a conferência do material e contabilizaram 74 unidades contendo um pó branco com características semelhantes às da cocaína.

Diante da localização, todo o material foi recolhido e apreendido para os procedimentos legais. A natureza definitiva da substância deverá ser estabelecida pelos exames periciais.

KA ocorrência chama atenção também para a importância da comunicação feita pela população. Ao perceber o material suspeito, a moradora evitou manuseá-lo além do necessário e procurou imediatamente a Polícia Militar.

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