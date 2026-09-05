Uma motociclista de 28 anos ficou ferida após se envolver em uma colisão com um automóvel na manhã deste sábado (5), no bairro Portal da Pérola, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 8h, no cruzamento da Avenida Afife José Abdo com a Rua Modalali Fayad Mansour.

A Polícia Militar foi acionada pelo COPOM e esteve no local para atender à ocorrência.

Segundo o motorista do automóvel, de 45 anos, ele seguia pela Avenida Afife José Abdo, no sentido centro–bairro, e, ao acessar a via transversal, não teria percebido a aproximação da motocicleta. Os veículos acabaram colidindo e, com a força do impacto, a motociclista caiu no asfalto.