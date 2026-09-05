05 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Motociclista fica ferida após colisão no Portal da Pérola

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Uma motociclista de 28 anos ficou ferida após se envolver em uma colisão com um automóvel na manhã deste sábado (5), no bairro Portal da Pérola, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 8h, no cruzamento da Avenida Afife José Abdo com a Rua Modalali Fayad Mansour.

A Polícia Militar foi acionada pelo COPOM e esteve no local para atender à ocorrência.

Segundo o motorista do automóvel, de 45 anos, ele seguia pela Avenida Afife José Abdo, no sentido centro–bairro, e, ao acessar a via transversal, não teria percebido a aproximação da motocicleta. Os veículos acabaram colidindo e, com a força do impacto, a motociclista caiu no asfalto.

Jovem foi atendida no pronto-
Após o acidente, familiares informaram aos policiais que a motociclista havia sido encaminhada ao pronto-socorro municipal.

A equipe foi até a unidade de saúde e recebeu a informação de que a jovem havia sofrido escoriações, mas não apresentava quadro considerado grave. Ela recebeu atendimento médico e deixou o pronto-socorro antes da conclusão da ocorrência.
O motorista do carro não ficou ferido.

No local do acidente, o automóvel permaneceu inicialmente sobre o cruzamento enquanto aguardava o atendimento. Por questão de segurança e para evitar uma nova colisão, os policiais determinaram a retirada do veículo da via.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os dois condutores eram devidamente habilitados e os veículos estavam com a documentação regular.

Após o atendimento, os veículos foram liberados aos respectivos responsáveis, e a ocorrência foi registrada.

O acidente volta a chamar atenção para os riscos nos cruzamentos, considerados pontos de conflito no trânsito urbano. A aproximação de vias transversais exige redução de velocidade, atenção à sinalização e uma verificação cuidadosa do fluxo antes de avançar.

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