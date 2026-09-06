Um homem de 79 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na manhã deste sábado (5), em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 10h40, na Avenida das Rosas, no bairro Ivone Alves Palma.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

De acordo com o relato apresentado pelo motociclista, de 31 anos, ele seguia pela avenida no sentido bairro–centro quando realizou uma ultrapassagem. Na sequência, teria se deparado com o idoso atravessando a via e não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

O motociclista permaneceu no local após o atropelamento e prestou auxílio à vítima até a chegada da equipe de resgate. Depois, segundo a polícia, ele foi ao pronto-socorro municipal para acompanhar o atendimento médico do idoso.

O condutor não sofreu ferimentos. Ainda conforme o registro da ocorrência, os documentos do motociclista e da motocicleta estavam regulares e não foram identificados sinais de embriaguez.

VÍTIMA FICOU EM OBSERVAÇÃO

O idoso sofreu escoriações pelo corpo e um corte na cabeça. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro municipal de Birigui, onde permaneceu em observação.

Até o encerramento do atendimento da ocorrência, não haviam sido constatadas lesões graves.

Quando os policiais chegaram, o local já estava liberado e, por isso, não houve necessidade de acionamento da perícia.

O acidente reforça a necessidade de atenção redobrada no trânsito, principalmente em vias urbanas com circulação de pedestres. Ultrapassagens exigem visibilidade e cautela, enquanto a travessia deve ser realizada, sempre que possível, em locais apropriados e sinalizados.

A atenção precisa ser ainda maior em situações envolvendo pedestres idosos, que estão mais vulneráveis a consequências graves em caso de atropelamento.