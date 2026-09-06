Uma investigação da Polícia Civil colocou no alvo um suposto esquema de rifas e sorteios ilegais de veículos e dinheiro que movimentaria recursos por meio de redes sociais e plataformas na internet. Nesta sexta-feira (4), a corporação deflagrou a Operação “Rifa dos Sonhos” e cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Limeira.

A ofensiva foi realizada por 18 policiais da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba), com apoio do Setor Especializado em Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold).

Segundo a investigação, os responsáveis pelos sorteios utilizavam redes sociais e sites próprios para divulgar as rifas, sem a autorização exigida da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

SORTEIOS TERIAM SIDO VINCULADOS À LOTERIA FEDERAL

Um dos pontos que chamou a atenção dos investigadores foi a forma utilizada para apresentar os resultados dos sorteios.

De acordo com a Polícia Civil, os responsáveis teriam associado os resultados das rifas a extrações oficiais da Loteria Federal, utilizando publicações nas redes sociais para transmitir aos participantes uma suposta aparência de regularidade.

A investigação aponta que essa estratégia poderia fazer com que os sorteios parecessem respaldados por um mecanismo oficial, embora, segundo a polícia, não houvesse autorização para a realização das atividades.

Os investigadores também identificaram outros elementos que, em tese, seriam utilizados para aumentar a credibilidade das rifas, como exibição de dinheiro em espécie e cheques figurativos.

INVESTIGAÇÃO APURA POSSÍVEL LAVAGEM DE DINHEIRO

Além de tentar descobrir como funcionava a estrutura dos sorteios, a Polícia Civil investiga a possível utilização do esquema para lavagem de dinheiro.

Durante a apuração, os investigadores teriam encontrado empresas cujas atividades registradas oficialmente não corresponderiam, em tese, às operações que efetivamente seriam realizadas.

Também foram identificados domínios de internet registrados no exterior e vinculados a terceiros, segundo a investigação.

Outro elemento analisado é o patrimônio atribuído aos investigados. Conforme a Polícia Civil, haveria indícios de que bens e valores identificados seriam incompatíveis com as rendas declaradas.

A partir dessas informações, a investigação pretende rastrear a origem dos recursos, entender a movimentação financeira e identificar quem estaria por trás de cada etapa do suposto esquema.

CELULARES E VEÍCULOS SÃO APREENDIDOS

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam veículos, celulares e equipamentos de informática.

Todo o material deverá passar por análise pericial. Os dispositivos eletrônicos serão submetidos à extração de dados, que poderá fornecer novas informações sobre a organização, a divulgação dos sorteios, a movimentação financeira e uma eventual participação de outras pessoas.

Para o delegado William Marchi, responsável pela Deic, a operação busca justamente investigar estruturas que podem se apresentar ao público como simples formas de entretenimento ou oportunidade de premiação, mas que, segundo as suspeitas, podem estar relacionadas a atividades criminosas.

“Essa operação representa um passo importante no combate a esquemas que se disfarçam de simples entretenimento, mas que, na prática, lesam consumidores e servem de fachada para lavagem de recursos de origem ilícita”, afirmou.

POLÍCIA ALERTA PARA PROMESSAS DE GANHO FÁCIL

A Polícia Civil também chama atenção para o crescimento de atividades envolvendo apostas e sorteios realizados pela internet.

Segundo Marchi, estudos apontam que apostas online e jogos de azar movimentaram mais de R$ 140 bilhões da economia brasileira em 2025, cenário que, na avaliação do delegado, demonstra a dimensão do mercado e a necessidade de fiscalização.

A investigação agora entra em uma nova fase, com a análise do material apreendido e o cruzamento das informações obtidas durante as buscas.

A Polícia Civil afirma que pretende identificar toda a cadeia de envolvidos e buscar o eventual rastreamento e recuperação de patrimônio obtido de maneira ilícita.

O delegado também reforçou a importância de os consumidores desconfiarem de promessas de dinheiro fácil e sorteios divulgados na internet sem registro ou autorização oficial.

As investigações continuam, e os suspeitos são considerados investigados até eventual decisão judicial definitiva.