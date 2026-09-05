O fim de semana será marcado por chuva e queda acentuada nas temperaturas em Araçatuba. Depois de os termômetros chegarem aos 31°C neste sábado, 5, a máxima não deve passar dos 22°C no domingo, 6. Já na segunda-feira, 7 de Setembro, a mínima prevista é de 14°C.

Os dados são da Climatempo e indicam uma diferença de 9°C entre as temperaturas máximas deste sábado e de domingo.

Neste sábado, a mínima prevista é de 21°C e a máxima, de 31°C. O dia terá sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite.