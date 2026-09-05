O fim de semana será marcado por chuva e queda acentuada nas temperaturas em Araçatuba. Depois de os termômetros chegarem aos 31°C neste sábado, 5, a máxima não deve passar dos 22°C no domingo, 6. Já na segunda-feira, 7 de Setembro, a mínima prevista é de 14°C.
Os dados são da Climatempo e indicam uma diferença de 9°C entre as temperaturas máximas deste sábado e de domingo.
Neste sábado, a mínima prevista é de 21°C e a máxima, de 31°C. O dia terá sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite.
A chance de chuva chega a 77%, mas o volume estimado é baixo, de 0,6 milímetro. A umidade relativa do ar deve variar entre 51% e 89%. Os ventos serão de 7 km/h, com possibilidade de rajadas de até 41 km/h.
Domingo terá chuva e máxima de 22°C
A mudança mais significativa ocorre no domingo. A temperatura deve variar entre 16°C e 22°C, com sensação térmica entre 16°C e 20°C.
A previsão aponta sol entre algumas nuvens e chuva passageira. A probabilidade de chuva é de 86%, com acumulado estimado em 8,6 milímetros. Durante a noite, a chuva deve parar, embora o céu permaneça com muitas nuvens.
A umidade do ar ficará mais elevada, oscilando entre 79% e 95%. Os ventos devem chegar a 9 km/h e as rajadas podem atingir 34 km/h.
7 de Setembro terá mínima de 14°C
Na segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, a temperatura cai ainda mais no início do dia. A mínima prevista é de 14°C e a máxima permanece em 22°C. A sensação térmica pode chegar a 13°C.
Apesar do frio no começo do dia, não há previsão de chuva. A Climatempo indica sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado durante o dia e muitas nuvens à noite.
A previsão de tempo firme favorece a realização do tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro, marcado para ocorrer das 8h às 10h na Avenida dos Araçás.
Na segunda-feira, os ventos serão mais intensos, com velocidade média de 16 km/h e rajadas que podem chegar aos 36 km/h. A umidade relativa do ar deverá variar entre 61% e 82%.
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