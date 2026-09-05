Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este sábado (5), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba.

LINDAURA ALEXANDRE – Araçatuba

Idade: 68 anos

Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)

Data e horário do velório: 04/09/2026, às 15h30

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto para o sepultamento: 05/09/2026, às 15h