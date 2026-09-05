05 de setembro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário deste sábado em Araçatuba

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Araçatuba
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este sábado (5)
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este sábado (5)

Confira os falecimentos e sepultamentos programados para este sábado (5), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba.

LINDAURA ALEXANDRE – Araçatuba
Idade: 68 anos
Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)
Data e horário do velório: 04/09/2026, às 15h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 05/09/2026, às 15h

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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