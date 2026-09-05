O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro deve reunir quase 2 mil participantes nesta segunda-feira, 7, em Araçatuba. A programação será realizada das 8h às 10h na Avenida dos Araçás e terá entre os destaques quatro veículos blindados Guarani do Exército.

A parada será realizada no trecho entre as ruas Prudente de Moraes e General Glicério, com acesso gratuito ao público. Os participantes percorrerão aproximadamente duas quadras e meia, e a dispersão ocorrerá entre as ruas General Glicério e Bandeirantes.

O desfile ocupará somente a pista da Avenida dos Araçás no sentido centro-bairro, em frente à Plataforma Ferroviária, onde ficarão as autoridades. A pista no sentido contrário permanecerá liberada para o trânsito.