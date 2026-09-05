O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro deve reunir quase 2 mil participantes nesta segunda-feira, 7, em Araçatuba. A programação será realizada das 8h às 10h na Avenida dos Araçás e terá entre os destaques quatro veículos blindados Guarani do Exército.
A parada será realizada no trecho entre as ruas Prudente de Moraes e General Glicério, com acesso gratuito ao público. Os participantes percorrerão aproximadamente duas quadras e meia, e a dispersão ocorrerá entre as ruas General Glicério e Bandeirantes.
O desfile ocupará somente a pista da Avenida dos Araçás no sentido centro-bairro, em frente à Plataforma Ferroviária, onde ficarão as autoridades. A pista no sentido contrário permanecerá liberada para o trânsito.
O local está recebendo decoração alusiva à Independência e contará com arquibancada para o público.
Blindados e forças de segurança
A programação começará com a apresentação das tropas ao comandante do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Lins, tenente-coronel Wagner Peres Leite, e ao prefeito Lucas Zanatta (PL).
A Banda Regimental de Música da Polícia Militar do CPI-10 executará o Hino da Independência.
Em seguida, haverá o desfile a pé de integrantes da Polícia Militar e do Tiro de Guerra. Na parte motorizada, participarão quatro blindados Guarani do 37º Batalhão, além de viaturas das polícias Militar, Civil, Rodoviária e Ambiental, Corpo de Bombeiros, GCM (Guarda Civil Municipal) e Defesa Civil.
Escolas e fanfarras
Depois da parada militar, será realizada a caminhada cívica. A rede municipal de ensino participará com 300 estudantes de 30 Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica), acompanhados por 190 professores e servidores.
Também estão previstas apresentações das bandas marciais da Escola Estadual Professora Vaniole Dionysio Marques Pavan, Fama, Fundação Mirim, Sesi Araçatuba, Banda Municipal 11 de Julho, Aerde (Associação Educacional e Recreativa 2 de Dezembro) e Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Instituições sociais, clubes de serviço, associações, motoclubes, grupos de escoteiros e um clube de carros antigos também participarão. O encerramento será feito por alunos de projetos esportivos do município.
O desfile é organizado pela Prefeitura de Araçatuba em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil.
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