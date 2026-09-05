O Aeroporto de Araçatuba espera receber 1,2 mil passageiros durante o feriado prolongado da Independência, entre os dias 4 e 7 de setembro. A projeção representa crescimento de 21% na comparação com o mesmo período de 2025.

No feriado do ano passado, 1.013 passageiros embarcaram ou desembarcaram no terminal araçatubense. Para este ano, estão previstas 12 operações regulares, entre pousos e decolagens.

Os voos serão operados pela Azul e pela Gol, com ligações para os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e Congonhas, na capital paulista.