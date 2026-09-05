O Aeroporto de Araçatuba espera receber 1,2 mil passageiros durante o feriado prolongado da Independência, entre os dias 4 e 7 de setembro. A projeção representa crescimento de 21% na comparação com o mesmo período de 2025.
No feriado do ano passado, 1.013 passageiros embarcaram ou desembarcaram no terminal araçatubense. Para este ano, estão previstas 12 operações regulares, entre pousos e decolagens.
Os voos serão operados pela Azul e pela Gol, com ligações para os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e Congonhas, na capital paulista.
Os dados são da ASP (Aeroportos Paulistas), concessionária responsável pela administração do aeroporto.
Movimento também cresce em outros aeroportos
Araçatuba apresenta, proporcionalmente, a maior previsão de crescimento entre os três principais aeroportos administrados pela ASP no Noroeste e Oeste paulista durante o feriado.
Em Presidente Prudente, a expectativa é de mais de 2,8 mil passageiros em 26 pousos e decolagens. O movimento representa aumento estimado de 10,5% sobre o feriado de 2025, quando o aeroporto registrou 2,5 mil embarques e desembarques.
O Aeroporto de São José do Rio Preto deverá concentrar o maior fluxo, com aproximadamente 11,6 mil passageiros e 108 operações. O número de viajantes representa crescimento de cerca de 2% sobre os 11,4 mil registrados no mesmo período do ano passado.
Desde 2 de setembro, o aeroporto de Rio Preto também passou a contar com voos diários da Latam para Brasília.
Somados, os terminais de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto devem movimentar aproximadamente 15,7 mil passageiros em 146 operações entre sexta-feira, 4, e segunda-feira, 7.
No mesmo período de 2025, foram registrados 14.999 passageiros nos três aeroportos. A projeção deste ano representa alta de 4,5%.
Segundo João Paulo Neves, coordenador da ASP, a expectativa de crescimento demonstra a demanda regional pelo transporte aéreo.
“Os números projetados para este feriado demonstram a significativa demanda do noroeste do estado de São Paulo pelo transporte aéreo e, ainda, o potencial dos aeroportos administrados pela ASP durante todo ano, mas especialmente nos períodos de recesso prolongado. Estamos preparados para receber esse fluxo com segurança, eficiência e qualidade, garantindo uma experiência cada vez mais confortável para quem escolhe viajar em um de nossos terminais”, afirmou.
A ASP é responsável pela administração de 11 aeroportos no Estado de São Paulo: São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Andradina, Dracena, Votuporanga, Assis, Penápolis, Tupã e Presidente Epitácio.
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