Cinco pessoas procuradas pela Justiça foram capturadas pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 4, em Araçatuba e Birigui. As prisões ocorreram durante patrulhamentos em diferentes bairros das duas cidades.
Em Araçatuba, três procurados foram localizados nos bairros Alvorada, Aviação e Jardim Atlântico.
Segundo a Polícia Militar, um deles tinha contra si um mandado decorrente de regressão cautelar relacionada ao crime de roubo. Outro era procurado por dívida de pensão alimentícia, enquanto o terceiro possuía mandado de prisão criminal. A PM não informou qual crime motivou a ordem judicial neste último caso.
Já em Birigui, outros dois procurados foram capturados nos bairros Cidade Jardim e Margareth Vargas. Um dos mandados estava relacionado ao crime de lesão corporal e o outro era de prisão civil.
Os cinco foram encaminhados às respectivas unidades da Polícia Civil e permaneceram presos à disposição da Justiça.
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