05 de setembro de 2026
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CAPTURADOS

PM captura cinco procurados pela Justiça em Araçatuba e Birigui

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
As prisões ocorreram durante patrulhamentos em diferentes bairros das duas cidades
As prisões ocorreram durante patrulhamentos em diferentes bairros das duas cidades

Cinco pessoas procuradas pela Justiça foram capturadas pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 4, em Araçatuba e Birigui. As prisões ocorreram durante patrulhamentos em diferentes bairros das duas cidades.

Em Araçatuba, três procurados foram localizados nos bairros Alvorada, Aviação e Jardim Atlântico.

Segundo a Polícia Militar, um deles tinha contra si um mandado decorrente de regressão cautelar relacionada ao crime de roubo. Outro era procurado por dívida de pensão alimentícia, enquanto o terceiro possuía mandado de prisão criminal. A PM não informou qual crime motivou a ordem judicial neste último caso.

Já em Birigui, outros dois procurados foram capturados nos bairros Cidade Jardim e Margareth Vargas. Um dos mandados estava relacionado ao crime de lesão corporal e o outro era de prisão civil.

Os cinco foram encaminhados às respectivas unidades da Polícia Civil e permaneceram presos à disposição da Justiça.

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