Cinco pessoas procuradas pela Justiça foram capturadas pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 4, em Araçatuba e Birigui. As prisões ocorreram durante patrulhamentos em diferentes bairros das duas cidades.

Em Araçatuba, três procurados foram localizados nos bairros Alvorada, Aviação e Jardim Atlântico.

Segundo a Polícia Militar, um deles tinha contra si um mandado decorrente de regressão cautelar relacionada ao crime de roubo. Outro era procurado por dívida de pensão alimentícia, enquanto o terceiro possuía mandado de prisão criminal. A PM não informou qual crime motivou a ordem judicial neste último caso.