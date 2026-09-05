Uma operação da Polícia Militar terminou com 21 veículos recolhidos e 50 autos de infração de trânsito lavrados nessa sexta-feira, 4, em Penápolis.
Batizada de “Baixo Ruído”, a fiscalização teve como foco motocicletas, principalmente o combate ao excesso de barulho provocado por escapamentos irregulares, além da identificação de outras infrações de trânsito.
Durante a operação, os policiais fiscalizaram 78 motocicletas e abordaram 82 pessoas.
Entre as irregularidades constatadas, estavam veículos não licenciados, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida, condução por pessoas não habilitadas, tráfego na contramão, transposição de bloqueio policial e uso de descarga livre.
Ao todo, 50 autos de infração foram elaborados e 21 veículos acabaram recolhidos.
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