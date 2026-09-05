Uma operação da Polícia Militar terminou com 21 veículos recolhidos e 50 autos de infração de trânsito lavrados nessa sexta-feira, 4, em Penápolis.

Batizada de “Baixo Ruído”, a fiscalização teve como foco motocicletas, principalmente o combate ao excesso de barulho provocado por escapamentos irregulares, além da identificação de outras infrações de trânsito.

Durante a operação, os policiais fiscalizaram 78 motocicletas e abordaram 82 pessoas.