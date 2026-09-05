Uma campanha fraudulenta que explora o estado de saúde do influenciador Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas, fez uma vítima em Araçatuba. Um agropecuarista de 66 anos transferiu R$ 1 mil acreditando que o dinheiro seria destinado ao tratamento do especialista em aviação.
O golpe ocorreu em 27 de agosto, mas chegou à Polícia Civil nesta sexta-feira, 4, quando o morador registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba.
A fraude faz parte de um esquema que vem utilizando a imagem de Lito nas redes sociais para divulgar pedidos falsos de doação. O influenciador, de 59 anos, foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurológica rara que ganhou repercussão nacional nas últimas semanas.
A família já alertou publicamente que não realiza arrecadação de dinheiro para o tratamento e que pedidos de doações feitos em nome de Lito são falsos.
Pix de R$ 1 mil
No caso registrado em Araçatuba, o agropecuarista contou à polícia que encontrou no Instagram um vídeo que apresentava um pedido de ajuda financeira para despesas médicas que supostamente estariam sendo realizadas nos Estados Unidos.
Ele decidiu contribuir e fez um Pix de R$ 1 mil para os dados bancários indicados na publicação.
O dinheiro não foi enviado para Lito ou para alguém de sua família. Conforme o comprovante apresentado no registro da ocorrência, a transferência teve como favorecida “C. Filadelfo Pereira Serviços”, por meio da instituição financeira Cartwave IP.
A vítima descobriu a fraude ainda naquele dia. Depois de transferir o dinheiro, encontrou uma publicação de Mila Seidl, esposa de Lito, alertando justamente sobre criminosos que estavam se aproveitando da situação do marido para obter dinheiro.
O agropecuarista procurou então a instituição bancária, contestou o Pix e comunicou que havia sido vítima de um golpe. Não há informação, até o momento, sobre a recuperação dos R$ 1 mil.
O caso foi registrado como estelionato. A investigação deverá buscar a identificação dos responsáveis e apurar a movimentação da conta que recebeu a transferência.
Vídeos falsos exploram doença
O caso de Araçatuba ocorre em meio à circulação de diferentes conteúdos fraudulentos usando o nome de Lito.
Em uma das campanhas identificadas, criminosos utilizaram imagens reais do influenciador e manipularam um vídeo para simular um pedido de ajuda financeira. O falso apelo dizia que seriam necessários R$ 4,8 milhões para o tratamento.
Uma página utilizada na fraude chegou a mostrar um contador com R$ 334.722 em supostas contribuições de 4.421 doadores. Os números eram exibidos pelo próprio site fraudulento e não significam, necessariamente, que esse montante tenha sido efetivamente arrecadado.
A família reforçou que não existe vaquinha oficial e pediu que seguidores não façam transferências a campanhas que utilizem o nome do influenciador.
Lito está em casa
Lito recebeu alta após permanecer mais de 20 dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e segue em casa.
Nesta semana, Mila Seidl informou que o marido recebe cuidados paliativos, mas ressaltou que isso não significa que esteja em fase terminal. Segundo ela, Lito continua consciente, comunicativo e cognitivamente ativo.
Nesta sexta-feira, 4, o próprio influenciador apareceu em um novo vídeo conversando sobre aviação.
A doença de Creutzfeldt-Jakob é rara e afeta progressivamente o cérebro. Atualmente, não existe tratamento capaz de reverter sua evolução.
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