Uma campanha fraudulenta que explora o estado de saúde do influenciador Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas, fez uma vítima em Araçatuba. Um agropecuarista de 66 anos transferiu R$ 1 mil acreditando que o dinheiro seria destinado ao tratamento do especialista em aviação.

O golpe ocorreu em 27 de agosto, mas chegou à Polícia Civil nesta sexta-feira, 4, quando o morador registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba.

A fraude faz parte de um esquema que vem utilizando a imagem de Lito nas redes sociais para divulgar pedidos falsos de doação. O influenciador, de 59 anos, foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurológica rara que ganhou repercussão nacional nas últimas semanas.