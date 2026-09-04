O candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, estará em Araçatuba neste sábado (5), onde cumpre agenda de campanha e participa de um evento político na cidade.
Cury será o convidado de honra do lançamento oficial da campanha de Cido Saraiva, candidato a deputado federal pelo Avante. O evento está marcado para as 9h30, no Kabana Eventos.
A atividade também deve reunir lideranças do partido e apoiadores da candidatura. Entre os nomes confirmados, estão o presidente estadual do Avante, José Tavares dos Santos, e o presidente do diretório paulistano da legenda, Paulo Barbosa.
A passagem por Araçatuba faz parte da agenda de Cury pelo interior paulista durante a campanha eleitoral de 2026. O candidato, que é médico psiquiatra, escritor e professor, teve sua candidatura à Presidência oficializada pelo Avante em agosto.
A visita coloca Araçatuba novamente no roteiro de um candidato à Presidência, durante a atual disputa eleitoral e deve movimentar o cenário político regional.
Ronaldo Caiado, candidato a presidente pelo PSD esteve em Araçatuba, no dia 21 de agosto, no lançamento da candidatura do ex-prefeito Dilador Borges (PSD) a deputado estadual.
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