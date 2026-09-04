O candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, estará em Araçatuba neste sábado (5), onde cumpre agenda de campanha e participa de um evento político na cidade.

Cury será o convidado de honra do lançamento oficial da campanha de Cido Saraiva, candidato a deputado federal pelo Avante. O evento está marcado para as 9h30, no Kabana Eventos.

A atividade também deve reunir lideranças do partido e apoiadores da candidatura. Entre os nomes confirmados, estão o presidente estadual do Avante, José Tavares dos Santos, e o presidente do diretório paulistano da legenda, Paulo Barbosa.