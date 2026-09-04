O feriado prolongado da Independência do Brasil deve aumentar o movimento na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Bauru e Castilho. A ViaRondon prevê os maiores fluxos entre esta sexta-feira (4) e segunda-feira (7).

Na saída para o feriado, o movimento deve se intensificar das 16h às 20h desta sexta-feira e das 7h às 11h de sábado (5).

No retorno, a maior concentração de veículos é esperada das 15h às 21h de segunda-feira (7).