O feriado prolongado da Independência do Brasil deve aumentar o movimento na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Bauru e Castilho. A ViaRondon prevê os maiores fluxos entre esta sexta-feira (4) e segunda-feira (7).
Na saída para o feriado, o movimento deve se intensificar das 16h às 20h desta sexta-feira e das 7h às 11h de sábado (5).
No retorno, a maior concentração de veículos é esperada das 15h às 21h de segunda-feira (7).
A concessionária recomenda, quando possível, que os motoristas programem as viagens fora desses períodos.
Operação especial
A ViaRondon informou que manterá operação especial durante o feriado, com reforço das equipes de atendimento e monitoramento do tráfego no trecho sob concessão.
O atendimento funciona 24 horas e inclui inspeção de tráfego, guinchos leves e pesados, ambulâncias e equipes operacionais.
Câmeras ligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) também monitoram a rodovia e auxiliam na identificação de veículos parados na pista ou no acostamento.
A SP-300 possui dez Bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) no trecho administrado pela concessionária. Elas ficam em Bauru, Presidente Alves, Guarantã, Guaiçara, Penápolis, Coroados, Araçatuba, Valparaíso, Mirandópolis e Andradina.
As unidades oferecem sanitários, fraldário, bebedouros e informações aos usuários.
Em caso de emergência, a ViaRondon atende pelo telefone 0800 729 9300 e pelo WhatsApp (14) 99874-9424.
Cuidados na estrada
A concessionária orienta os motoristas a verificar as condições do veículo antes da viagem, especialmente pneus, freios, iluminação e limpadores de para-brisa.
Durante o percurso, a recomendação é respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos, utilizar o cinto de segurança e não manusear o celular ao dirigir.
Em caso de chuva ou baixa visibilidade, a velocidade deve ser reduzida e a distância em relação ao veículo da frente, ampliada.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.