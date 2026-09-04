Um homem de 61 anos, condenado por homicídio qualificado e procurado pela Justiça desde 2019, foi capturado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (2), na região entre Avanhandava e Promissão. Ele estava foragido havia aproximadamente sete anos.

Segundo a Polícia Civil, investigadores do 1º Distrito Policial de Penápolis receberam informações de que o condenado estaria escondido em uma propriedade rural na região de divisa entre os dois municípios.

Os policiais realizaram diligências e, por volta das 20h30, localizaram o homem quando ele deixava o sítio. Em seguida, fizeram a abordagem do veículo e cumpriram o mandado de prisão.

Condenação por homicídio