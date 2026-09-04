Um homem de 61 anos, condenado por homicídio qualificado e procurado pela Justiça desde 2019, foi capturado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (2), na região entre Avanhandava e Promissão. Ele estava foragido havia aproximadamente sete anos.
Segundo a Polícia Civil, investigadores do 1º Distrito Policial de Penápolis receberam informações de que o condenado estaria escondido em uma propriedade rural na região de divisa entre os dois municípios.
Os policiais realizaram diligências e, por volta das 20h30, localizaram o homem quando ele deixava o sítio. Em seguida, fizeram a abordagem do veículo e cumpriram o mandado de prisão.
Condenação por homicídio
A ordem judicial está relacionada ao assassinato do agricultor Márcio Mendes de Souza, que tinha 41 anos. O crime ocorreu em 31 de maio de 2010, no bairro Ranchinho, em Barbosa.
Segundo informações divulgadas na época, vítima e acusado eram vizinhos de propriedade e mantinham desentendimentos anteriores. No dia do crime, os dois teriam discutido próximo a uma cerca danificada. Durante a discussão, o acusado teria atirado com uma espingarda contra a cabeça do agricultor, que morreu no local.
Uma testemunha teria presenciado o crime a poucos metros de distância. Após o disparo, o autor fugiu e se apresentou à polícia dias depois acompanhado de um advogado. Na ocasião, informou que havia jogado a arma em um rio na região de Promissão, mas a polícia não conseguiu localizá-la.
Condenado cumpre pena em regime fechado
O homem foi julgado pelo Tribunal do Júri de Penápolis. Atualmente, conforme o mandado cumprido pela Polícia Civil, consta contra ele condenação definitiva a 12 anos e três meses de reclusão por homicídio qualificado, em regime fechado.
A Justiça expediu o mandado em setembro de 2019. Após a captura, os policiais levaram o condenado à Cadeia Pública de Penápolis, onde ficou à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
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