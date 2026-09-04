A Polícia Civil de Penápolis concentra as investigações em imagens que possam ajudar a esclarecer a morte da adolescente de 17 anos encontrada parcialmente carbonizada em um canavial, na zona rural da cidade. A vítima é Raissa de Almeida Gil, que utilizava o nome social Luan nas redes sociais.

A equipe da Delegacia Sede de Penápolis, chefiada pelo delegado Jovair Marcos Gruppo, está mobilizada na investigação. Até o momento, porém, a polícia não identificou a autoria nem esclareceu a dinâmica e a motivação do crime.

Entre as diligências, os investigadores buscam imagens de câmeras que possam mostrar possíveis veículos que circularam pela região onde o corpo foi localizado. A Polícia Civil também trabalha com outros elementos reunidos durante a apuração.